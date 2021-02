Данные по COVID-19 в Приднестровье: есть повод для оптимизма

ТИРАСПОЛЬ, 5 фев – Sputnik. В январе 2021 года в приднестровье выявлено в три раза меньше носителей вируса среди школьников, чем в декабре 2020 года. Из 191 зарегистрированного случая 57 приходится на учеников начальных классов, 34 заразившихся – старшеклассники, сотня инфицированных – учащиеся среднего школьного звена. Об этом рассказал глава Оперштаба Руслан Мова на заседании в четверг.

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health