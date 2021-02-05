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Учитель и ученики

Данные по COVID-19 в Приднестровье: есть повод для оптимизма

© AFP 2020 / PATRICK HERTZOG
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (36)
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Sputnik Молдова
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Статистика говорит о снижении зараженности COVID-19 среди воспитанников и персонала образовательных учреждений региона.

ТИРАСПОЛЬ, 5 фев – Sputnik. В январе 2021 года в приднестровье выявлено в три раза меньше носителей вируса среди школьников, чем в декабре 2020 года. Из 191 зарегистрированного случая 57 приходится на учеников начальных классов, 34 заразившихся – старшеклассники, сотня инфицированных – учащиеся среднего школьного звена. Об этом рассказал глава Оперштаба Руслан Мова на заседании в четверг.

"Отмечено снижение уровня выявляемости среди сотрудников школ – в 4,5 раза. За месяц вдвое сокращено число зарегистрированных случаев инфицирования среди дошколят - 102 в декабре, 52 в январе, и в пять раз среди работников детских садов - 348 случаев в конце прошлого года, 70 в первом месяце текущего", - пояснил он.

Медработник
© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health
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Мова также обратил внимание на то, что наибольшее число заразившихся коронавирусом учащихся школ в январе отмечено в Слободзейском районе, всего 63 факта – треть от всех случаев инфицирования по Приднестровью. Также по Слободзее в январе больше всех инфицировано и персонала школ – это 30 человек или 30% от числа всех зараженных коронавирусом работников этой сферы по региону.

Среди воспитанников детских садов наибольшая инфицированность в январе была в Бендерах. Там выявлено 18 случаев – это чуть больше трети всех заразившихся детей, посещающих сады по региону. В Тирасполе отмечено наибольшее количество случаев заражений персонала детских садов - 21 человек.

С начала пандемии в Приднестровье зарегистрировано 29310 случаев заражения COVID-19. За это время проведено 107367 исследований. Зафиксировано 633 летальных случая среди пациентов с диагнозом "коронавирус" (2% от числа зараженных).

На данный момент в инфекционных госпиталях региона находятся 611 пациентов. Загруженность сокращенной госпитальной сети – 35%.

Курс антикоронавирусного лечения проходят на дому 322 приднестровца.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (36)

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Теги:
детский сад, школа, Приднестровье


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