Данные по COVID-19 в Приднестровье: есть повод для оптимизма

ТИРАСПОЛЬ, 5 фев – Sputnik. В январе 2021 года в приднестровье выявлено в три раза меньше носителей вируса среди школьников, чем в декабре 2020 года. Из 191 зарегистрированного случая 57 приходится на учеников начальных классов, 34 заразившихся – старшеклассники, сотня инфицированных – учащиеся среднего школьного звена. Об этом рассказал глава Оперштаба Руслан Мова на заседании в четверг.
"Отмечено снижение уровня выявляемости среди сотрудников школ – в 4,5 раза. За месяц вдвое сокращено число зарегистрированных случаев инфицирования среди дошколят - 102 в декабре, 52 в январе, и в пять раз среди работников детских садов - 348 случаев в конце прошлого года, 70 в первом месяце текущего", - пояснил он.
Среди воспитанников детских садов наибольшая инфицированность в январе была в Бендерах. Там выявлено 18 случаев – это чуть больше трети всех заразившихся детей, посещающих сады по региону. В Тирасполе отмечено наибольшее количество случаев заражений персонала детских садов - 21 человек.
С начала пандемии в Приднестровье зарегистрировано 29310 случаев заражения COVID-19. За это время проведено 107367 исследований. Зафиксировано 633 летальных случая среди пациентов с диагнозом "коронавирус" (2% от числа зараженных).
На данный момент в инфекционных госпиталях региона находятся 611 пациентов. Загруженность сокращенной госпитальной сети – 35%.
Курс антикоронавирусного лечения проходят на дому 322 приднестровца.
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