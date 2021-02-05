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Вакцинация.

Как будет происходить иммунизация медперсонала в Молдове?

© REUTERS / Abdel Hadi Ramahi
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (34)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210205/33497445/kak-budet-proiskhodit-vaktsinatsiya-medpersonala-v-moldove.html

Минздрав проинформировал, что получено подтверждение поставки вакцины от платформы COVAX, количество доз достаточно для того, чтобы привить 20% населения.

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. На первом этапе кампании вакцинации против COVID процедура охватит всех медицинских работников. Они будут привиты в медицинских учреждениях, где работают. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала  государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяны Затык.

"У больниц, учреждений первичной и ведомственной медико-санитарной помощи будут центры для обеспечения вакцинации медицинского персонала на работе, они учтут все правила в контексте пандемии. После инъекции каждый медицинский работник останется под наблюдением на 15 минут", – сказала Татьяна Затык.

Дозы вакцины Pfizer-BioNTech.
© REUTERS / Andreas Gebert
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По ее словам, процесс вакцинации врачей должен быть хорошо спланирован и структурирован руководителями учреждений, и в то же время должен быть обеспечен процесс оказания медицинских услуг, чтобы пациенты продолжали получать необходимую помощь специалистов.

По данным Минздрава, первые партии иммунопрепаратов будут доставлены в Молдову в середине февраля.

Ожидается, что в первую очередь прибудут 24 570 доз вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca. Министерство объявило 30 января, что получено подтверждение доставки вакцины от платформы COVAX – количества доз, достаточного для вакцинации 20% населения.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (34)

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