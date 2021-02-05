Как будет происходить иммунизация медперсонала в Молдове?

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. На первом этапе кампании вакцинации против COVID процедура охватит всех медицинских работников. Они будут привиты в медицинских учреждениях, где работают. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяны Затык.
"У больниц, учреждений первичной и ведомственной медико-санитарной помощи будут центры для обеспечения вакцинации медицинского персонала на работе, они учтут все правила в контексте пандемии. После инъекции каждый медицинский работник останется под наблюдением на 15 минут", – сказала Татьяна Затык.
По данным Минздрава, первые партии иммунопрепаратов будут доставлены в Молдову в середине февраля.
Ожидается, что в первую очередь прибудут 24 570 доз вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca. Министерство объявило 30 января, что получено подтверждение доставки вакцины от платформы COVAX – количества доз, достаточного для вакцинации 20% населения.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>