Пока все спали: встреча Санду, испытания гибридного двигателя и просьба Украины

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. В рамках своего визита во Францию президент Республики Молдова Майя Санду встретилась с Генеральным секретарем Международной организации франкоязычных стран (МОФ) Луизой Мушикивабо. Собеседницы обсудили аспекты сотрудничества нашей страны с этой организацией, членом которой Молдова является уже 25 лет.

"Привествовали важность французских проектов для молодежи в Республике Молдова и обсудили возможные пути усиления этих программ путем оснащения образовательных учреждений качественными учебными материалами, в том числе цифровыми, и путем обучения учителей", - отметила Майя Санду на своей странице в социальной сети.

Она также проинформировала, что французский в качестве основного иностранного языка преподается в 987 школах республики. Остается высоким интерес к изучению французского в целом, в том числе при участиии Французского Альянса в Молдове.

Генсек МОФ, со своей стороны, заверила молдавского президента в том, что изучит возможность помочь нашей стране в реформе профессионально-технического образования и в дальнейшем развитии преподавания французского в Молдове, в том числе для войск карабинеров.

В России стартовали испытания первого гибридного авиадвигателя

В Новосибирске начались испытания сверхпроводникового авиационного электродвигателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований.

Это этап наземных отработок с демонстратором гибридной силовой установки, оснащенной электродвигателем мощностью 500 киловатт. Первый полет может состояться уже на МАКС-2021.

Пятого февраля самолет с включенным питанием электродвигателя совершил пробежку по взлетно-посадочной полосе. Это необходимо для проверки работоспособности силовых установок, летательного аппарата, его систем и оборудования при движении по земле.

Как сообщили в пресс-службе Фонда, испытания подтвердили правильность выбранных технических решений. Эксперты отметили корректную совместную работу авиационного оборудования и электродвигателя, исследовали условия электромагнитной совместимости бортового и сверхпроводникового оборудования, основные режимы работы электродвигателя и его систем: захолаживание, пуск, остановка, работа под нагрузкой.

Технологии планируется использовать, чтобы создать двигатели и электроэнергетические комплексы для полностью электрических самолетов и вертолетов.

Из-за аварий на ТЭС Украина обратилась за помощью к Белоруссии

Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух электростанциях, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Беларусь 1".

Объем составит 500 мегаватт. Запрос на предоставления электричества поступил в компанию "Белэнерго", которая является контрагентом украинской стороны. © Sputnik / Nikolay Lazarenko Украина: ситуация в атомной энергетике складывается критическая

Второго и третьего февраля произошло отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС, на последней аварии сопутствовал пожар на подстанции.

Решить возникшую проблему внутренними ресурсами не удалось, потребители в центральной части Украины столкнулись с дефицитом электроэнергии.

В минувшем январе Минск уже поставлял Киеву электричество в экстренном порядке. Тогда это было связано с ростом потребления на фоне аномальных холодов.

С начала февраля Украина также возобновила импорт электроэнергии из России. Объем закупок составляет 200 МВт/ч. Помимо этого, страна импортирует 420 МВт/ч из Белоруссии, 278 МВт/ч – из Словакии, при этом экспортирует в Румынию 3 МВт/ч и Венгрию 7 МВт/ч.

Парагвай закупит "Спутник V"

Министр здравоохранения Парагвая Хулио Массолени объявил, что страна закупит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

"Я рад сообщить, что мы подписали контракт с Российским фондом прямых инвестиций", — приводится его заявление на сайте ведомства.

Как отмечает РИА Новости, Массолени уточнил, что объемы и сроки поставок озвучат в ближайшее время. По его словам, сейчас медработники обучаются правильному обращению с препаратами.

Министерство здравоохранения Парагвая зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в январе по ускоренной процедуре — без дополнительных клинических исследований на своей территории. Поставки обеспечат благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

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