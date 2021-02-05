Золото и серебро в мире дорожают, Молдова не отстает

В Молдове грамм золота на 146 леев дороже, чем год назад, а грамм серебра увеличился в цене на 5 леев. Рост стоимости драгметаллов в мире обусловила пандемия COVID-19 и спекуляции на мировых фондовых рынках, отмечают СМИ.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. За первые три дня февраля 2021 года грамм золота в Республике Молдова подорожал почти на 8 леев - согласно цене на этот драгметалл, заявленной Национальным банком Молдовы (НБМ). Грамм серебра подорожал на 1 лей.

Это скорее всего обусловлено ростом цен на драгоценные металлы и нефть на мировых биржах. Так, цена серебра на международном рынке с 1 февраля выросла на 11%. Впоследствии был отмечен некоторый спад, но планка все еще остается самой высокой за последние 8 лет.

Золото подорожало на 0,8% в первый день февраля. В прошлом году, в первой его половине, на фоне опасений из-за пандемии COVID-19 оно испытало рост в 15%.

По сообщениям международных информационных агентств, последнее повышение цен на золото и серебро было вызвано "битвой" между мелкими инвесторами и хедж-фондами.

О чем информирует Нацбанк

Национальный банк Молдовы постоянно обновляет цены на два основных драгметалла, выражая их в молдавских леях за один грамм чистого золота и один грамм чистого серебра. На 4 февраля 2021 года они составили: 1032 лея 27 банов за грамм золота и 15 леев 27 банов за грамм серебра. При этом на 1 февраля грамм золота был дешевле почти на 8 леев, а грамм серебра стоил меньше на лей.

Если брать данные за год, становится очевидно весомое подорожание. Так, 4 февраля 2020 года, по объявленной НБМ цене, грамм золота стоил 886 леев - на 146 леев меньше, чем сейчас. А цена грамма серебра составляла 10 леев 2 бана - на 5 леев 25 банов меньше, чем в текущем году.

Для чего нужны котировки НБМ на золото и серебро

НБМ объявляет цены на золото и серебро каждый рабочий день, они действуют со следующего рабочего дня и остаются таковыми на выходные. Эти котировки используются Нацбанком для оценки стоимости выпускаемых им памятных золотых и серебряных монет.

Но, прежде всего, цены служат для отражения в бухгалтерском учете стоимости монетарного золота, находящегося в распоряжении НБМ.

Золотые резервы Нацбанка

Золотых месторождений, как, например, у соседних Украины и Румынии, в Молдове нет, потому и золотой запас у республики невелик.

Согласно информации, которая размещена на веб-сайте НБМ, запасы составляют 74 килограмма 133 грамма золота в виде слитков качества Good Delivery. Этот резерв и называется "монетарным золотом".

В последние годы золотой запас НБМ оставался неизменным.

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