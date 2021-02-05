Брел раздетый и разутый – в Кишиневе на улице найден маленький ребенок

Один из столичных водителей увидел мальчика, который бесцельно бродил по тротуару, и сообщил о находке патрулю полиции.

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Утром в пятницу на кишиневском проспекте Негруцци к полицейскому патрулю обратился водитель. Он сообщил, что увидел на улице Дечебала раздетого ребенка, который брел по тротуару в направлении улицы Валя-Трандафирилор. Никого из взрослых рядом он не заметил.

Наряд полиции немедленно выехал в указанный район и на перекрестке улиц Дечебала и Мунчештской обнаружил мальчика, на вид 3-4 лет, который был раздет и разут.

Полицейские обратились за помощью к одной из прохожих, та укутала ноги ребенка шарфом, чтобы как можно быстрее согреть.

Ребенок не общается, не может назвать свое имя и не знает, где живет, сообщает Генеральный инспекторат полиции.

Мальчик был доставлен в инспекторат полиции столичного сектора Ботаника. Ведется работа по установлению его личности и поиску родителей. Мальчика осмотрели медики и детский психолог. О происшедшем уведомили муниципальное управление по защите прав ребенка.

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