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Полицейская мигалка

Брел раздетый и разутый – в Кишиневе на улице найден маленький ребенок

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
События Кишинева (186)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210205/33499059/brel-razdetyj-i-razutyj-po-ulice-v-chisinau-najden-malenkij-rebenok.html

Один из столичных водителей увидел мальчика, который бесцельно бродил по тротуару, и сообщил о находке патрулю полиции.

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Утром в пятницу на кишиневском проспекте Негруцци к полицейскому патрулю обратился водитель. Он сообщил, что увидел на улице Дечебала раздетого ребенка, который брел по тротуару в направлении улицы Валя-Трандафирилор. Никого из взрослых рядом он не заметил.

Наряд полиции немедленно выехал в указанный район и на перекрестке улиц Дечебала и Мунчештской обнаружил мальчика, на вид 3-4 лет, который был раздет и разут.

Полицейские обратились за помощью к одной из прохожих, та укутала ноги ребенка шарфом, чтобы как можно быстрее согреть.

Ребенок не общается, не может назвать свое имя и не знает, где живет, сообщает Генеральный инспекторат полиции.

Мальчик был доставлен в инспекторат полиции столичного сектора Ботаника. Ведется работа по установлению его личности и поиску родителей. Мальчика осмотрели медики и детский психолог. О происшедшем уведомили муниципальное управление по защите прав ребенка.

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Тема:
События Кишинева (186)

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Теги:
полиция


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