За несоблюдение мер по борьбе с COVID-19 на границе оштрафованы 9 человек

Заполнены почти двести противоэпидемических анкет, ни у кого из прибывающих в Молдову не выявлено симптомов коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. За последние сутки на пограничных пунктах пропуска были выявлены 9 нарушителей мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Пограничная полиция.

На пунктах пересечения границы, открытых для движения транспорта, было заполнено 184 эпидемиологических анкеты. Симптомов COVID-19 не обнаружено ни у одного человека.

Кроме того, было зафиксировано 4 случая нарушения режима пограничной зоны и пункта пропуска, два иностранных гражданина нарушили срок пребывания на территории Молдовы, два водителя нарушили правила перевозки и использования виньетки.

Все пограничные пункты работают в обычном режиме. За сутки границу пересекли 23 626 человек, большинство — на молдавско-румынской границе.

Наиболее востребованными КПП за минувшие сутки стали Леушены, Скуляны и Атаки.

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