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пограничная полиция

За несоблюдение мер по борьбе с COVID-19 на границе оштрафованы 9 человек

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210205/33499712/nesoblyudenie-mer-borbe-s-covid-19-oshtrafovany-9-chelovek.html

Заполнены почти двести противоэпидемических анкет, ни у кого из прибывающих в Молдову не выявлено симптомов коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. За последние сутки на пограничных пунктах пропуска были выявлены 9 нарушителей мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Пограничная полиция.

Револьвер
© Sputnik / Илья Питалев
Житель Молдовы пытался пересечь границу с револьвером

На пунктах пересечения границы, открытых для движения транспорта, было заполнено 184 эпидемиологических анкеты. Симптомов COVID-19 не обнаружено ни у одного человека.

Кроме того, было зафиксировано 4 случая нарушения режима пограничной зоны и пункта пропуска, два иностранных гражданина нарушили срок пребывания на территории Молдовы, два водителя нарушили правила перевозки и использования виньетки.

Все пограничные пункты работают в обычном режиме. За сутки границу пересекли 23 626 человек, большинство — на молдавско-румынской границе.

Наиболее востребованными КПП за минувшие сутки стали Леушены, Скуляны и Атаки.

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Теги:
Пограничная полиция


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