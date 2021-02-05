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Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

Додон: российская вакцина обязательно должна быть доступна для жителей Молдовы

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (40)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210205/33500643/Dodon-rossiyskaya-vaktsinaobyazatelno-dolzhna-byt-dostupna-dlya-zhiteley-Moldovy.html

Пятый президент Молдовы надеется, что в самое ближайшее время российская вакцина от COVID-19 будет зарегистрирована в республике.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Российская вакцина от COVID-19 должна быть доступна для жителей Молдовы. Об этом сообщил пятый президент страны, лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон в пятницу в рамках своего видеоблога.

© Sputnik / Георгий Зимарев
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На вопрос подписчиков о том, почему в республику не завозят российскую вакцину от коронавируса, Додон ответил: "Потому что сейчас идет процедура регистрации этой вакцины".

"Знаю, что документы в Агентство по медикаментам есть. Сейчас Минздрав должен дать заключение. Я очень надеюсь, что в самое ближайшее время эта вакцина будет зарегистрирована в Молдове", – сообщил лидер ПСРМ.

Он рассказал, что в ходе встреч с жителями молдавских сел часто получает вопросы о вакцине от коронавируса.

"Подавляющее большинство граждан Молдовы, с которыми я встречаюсь, говорят о том, что они будут вакцинироваться только российской вакциной. Это не только мое мнение, а большинства граждан республики. Поэтому считаю, что обязательно российская вакцина должна быть доступна для жителей Молдовы", – сказал Додон.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Двухвекторная вакцина от коронавируса
© Screenshot / Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
Двухвекторная вакцина от коронавируса

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (40)

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