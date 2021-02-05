Мать потерявшегося на Ботанике ребенка найдена: что она рассказала

Чем закончилась история с малышом, которого утром в пятницу нашли идущим по тротуару без сопровождения взрослых.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Найдена мать ребенка, который брел раздетым по тротуару без сопровождения взрослых. Несовершеннолетнего нашли на бульваре Дечебала столичного сектора Ботаника.

По данным полиции, мать малыша рассказала, что не закрыла дверь в квартиру и оставила его одного, пока отводила старшего ребенка в детский сад.

Утром в пятницу на кишиневском бульваре Негруцци к полицейскому патрулю обратился водитель. Он сообщил, что увидел на бульваре Дечебала раздетого ребенка, который брел по тротуару в направлении улицы Валя-Трандафирилор. Никого из взрослых рядом он не заметил.

Наряд полиции немедленно выехал в указанный район и на перекрестке проспекта Дечебала и Мунчештской обнаружил мальчика, на вид 3-4 лет, который был раздет и разут.

Полицейские обратились за помощью к одной из прохожих, которая укутала ноги ребенка шарфом, чтобы как можно быстрее согреть. Так как малыш не мог говорить, сотрудники правоохранительных органов не смогли узнать его имя и где он живет.

В инспекторате полиции призывают родителей не оставлять детей без присмотра и соблюдать обязанности по уходу за детьми, поскольку безответственность взрослых может повлечь опасность для жизни несовершеннолетних.

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