"Рука Москвы" в Молдове – очередная помощь соотечественникам

В конце 2020 года правительство Москвы выделило материальную помощь для соотечественников, проживающих в Республике Молдова. Кому российская столица оказала поддержку и как проходил процесс вручения финансовых средств – читайте в нашем материале.

Пожалуй, нет такого человека в Республике Молдова, который хотя бы раз не слышал или не употребил в разговоре оборот "рука Москвы". Запущенный в обиход антироссийски настроенными политиками и журналистами, он прочно закрепился в словаре молдавского гражданина. Удобный своей неопределенностью, этот термин может включать в себя абсолютно все, что связано с Российской Федерацией. Одни с пеной у рта пытаются обвинить Россию во всех смертных грехах, другие иронично усмехаются: "Опять рука Москвы виновата".

Между тем у этого клише есть вполне конкретное выражение. Ежегодно правительство Москвы оказывает помощь жителям Молдовы в самых различных областях. Медицинское оборудование, учебная литература, дорожная техника, выделение стипендий для студентов молдавских вузов – эти и многие другие направления поддержки уже много лет реализует руководство российской столицы в нашей стране.

Особой категорией граждан, на которых сосредоточена гуманитарная повестка правительства Москвы, являются ветераны Великой Отечественной войны. В конце минувшего года Москва выделила материальную помощь для 200 участников войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и узников фашистских концлагерей и гетто, проживающих в Республике Молдова. Непосредственным вручением финансовых средств занимался Координационный совет российских соотечественников РМ.

Одним из важнейших условий выполнения такого рода задачи является оперативность. Все без исключения ее получатели – люди преклонного возраста, а потому необходимо было сделать все возможное, чтобы материальная помощь как можно быстрее попала даже в самые отдаленные села республики. Здесь неоценимую поддержку оказали органы местной власти и депутаты парламента, избранные от одномандатных округов, которые лично вручали помощь ветеранам. Активно помогали региональные русские общины, организации ветеранов войны в Афганистане, патриотические общественные организации Кишинева и регионов.

Двести судеб, опаленных войной… Визит в каждый дом означал встречу с теми огненными годами, с людьми, перенесшими тяготы самой страшной войны в истории человечества. Кто-то прошел ее солдатом, кто-то ребенком испытал ужасы бомбежки, холода и голода. Каждый из них стремился хоть немного рассказать о себе, о том, что ему довелось пережить на войне. Кишиневец Владимир Гурьев прошел Великую Отечественную войну с октября 1941 года, принимал участие в боях за город Ржев, был ранен. Владимир Герасимович перешагнул столетний рубеж, достойно воспитал детей и внуков.

© Photo : Алексей Петрович Участник боев за город Ржев Владимир Гурьев

Последний ветеран села Круглик Криулянского района Игнат Сандулеску несколько лет назад тоже разменял вторую сотню лет. Он встретил гостей радушно, по молдавскому обычаю предложил стакан вина. С гордостью принимая конверт с материальной помощью, он на молдавском языке сказал, обращаясь к детям и внукам: "В русской армии я служил 6 лет. Воевал, едва не стал сержантом. Русский знал плохо, вот и не дали погоны. Но Россия нас, старых солдат, не забывает. Вот и сейчас помощь пришла, от самого Путина". Терпеливо выслушивая наименования организаций, благодаря которым выделена и доставлена материальная помощь, ветераны по-солдатски сокращали адрес отправителя: "Это помощь от Путина". И точка.

© Photo : Алексей Петрович 103-летний солдат Игнат Сандулеску получил материальную помощь от Правительства Москвы

В селе Джурджулешты Каульского района финансовую поддержку получил рядовой 9 роты 326 гвардейского стрелкового Киркинесского полка 101 гвардейской стрелковой Печенгской ордена Суворова и ордена Красной Звезды дивизии, красноармеец Александр Иванович Кокош. Повествуя о своем боевом пути, ветеран вел беседу на молдавском. Он рассказывал, как их рота форсировала Одер. Дойдя до прямой речи офицера, командовавшего переправой, ветеран внезапно перешел на чистый русский язык, с такими фронтовыми оборотами, что невольно возникло ощущение, что он рассказывает историю вчерашнего дня, а не 75-летней давности.

© Photo : Алексей Петрович Последний ветеран села Джурджулешты Александр Кокош

Вручая материальную помощь, невольно оценивал реакцию ветеранов и их родных и близких. Все они сегодня, без исключения, нуждаются в поддержке. Не столько в материальной, хотя у каждого свои условия проживания. Самым главным для старых солдат было то, что о них помнят. Помнит Москва – столица их великой Родины, которую они защищали 75 лет назад. И сегодня, несмотря на границы, запреты и прочие преграды, рука Москвы поддерживает наших общих героев, не деля их на национальности.

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