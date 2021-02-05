Школьных олимпиад в этом году не будет — Минобразования

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Запланированные на 2021-2022 учебный год школьные олимпиады по всем дисциплинам перенесены из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
По словам функционеров Минобразования, проведение школьных олимпиад было отложено до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не улучшится настолько, что организация традиционных состязаний станет безопасной для детей и учителей.
Это уже второй перенос школьных олимпиад подряд. Из-за пандемии COVID-19 их не проводили и в 2020 году.
По данным министерства, в дистанционном формате в Молдове работает одна школа и 140 классов. Кроме того, у 194 школьников была выявлена коронавирусная инфекция, на самоизоляции нахордятся 2710 школьников.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>