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Учитель

Школьных олимпиад в этом году не будет — Минобразования

© AFP 2020 / PATRICK HERTZOG
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210205/33504106/shkolnyh-olimpiad-v-etom-godu-ne-budet-minobrazovaniya.html

Это уже второй подряд перенос традиционных школьных олимпиад, на которых дети соревнуются в различных дисциплинах из учебной программы.

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Запланированные на 2021-2022 учебный год школьные олимпиады по всем дисциплинам перенесены из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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© Sputnik / Rodion Proca
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Об этом заявили представители Министерства образования, культуры и исследований во время встречи с преподавателями и руководителями учебных заведений из трех северных районов Молдовы.

По словам функционеров Минобразования, проведение школьных олимпиад было отложено до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не улучшится настолько, что организация традиционных состязаний станет безопасной для детей и учителей.

Это уже второй перенос школьных олимпиад подряд. Из-за пандемии COVID-19 их не проводили и в 2020 году.

По данным министерства, в дистанционном формате в Молдове работает одна школа и 140 классов. Кроме того, у 194 школьников была выявлена коронавирусная инфекция, на самоизоляции нахордятся 2710 школьников.

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Теги:
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