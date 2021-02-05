Дойдут ли из Москвы в Молдову морозы до -30: что заявили синоптики

В Москве всего через несколько дней ожидается до -30 градусов. Затронут ли Молдову такие морозы, рассказали в Государственной гидрометеорологической службе республики.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. До Молдовы морозы, которые ожидаются в ближайшие дни в Москве, не дойдут. Об этом в комментарии Sputnik заявил руководитель Центра метеопрогнозов Государственной гидрометеорологической службы республики Геннадий Рошка.

"Мы не будем находиться под влиянием тех воздушных масс, которые преобладают на территории России, так как мы пребываем больше под влиянием масс южного происхождения. Поэтому у нас температуры будут выше", – заявил Рошка.

Как отметил собеседник, синоптики не прогнозируют в республике и морозы, которые были зарегистрированы в Молдове в середине января.

Эксперт рассказал, какая погода установится в стране в ближайшее время. "Если вчера у нас были температуры до +13 градусов по Цельсию, то в ближайшие дни они окажутся в пределах значений, нормальных для этого периода – в ночные часы – около нуля, а в дневные – от +2 до +7 градусов. Ожидаем также в течение двух-трех дней до +9 градусов по Цельсию", – сказал Рошка.

По словам специалиста, как правило, температура для февраля должна подбираться к значению в +6 градусов по Цельсию в течение дня, а в ночные часы – от -4 до -2. "В целом температуры близки к нормальным показателям. Если говорить о средней температуре, то на два-три градуса выше нормы", – сказал Рошка.

Самыми холодными днями этой зимы в Москве могут стать 9 и 10 февраля, в ночные часы ожидается до минус 25-30 градусов, дневная температура может составить до -17 градусов. Похолодает в столице России уже в предстоящие выходные.

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