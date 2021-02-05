Навыки журналиста от SputnikPro: как из известного и скучного сделать "конфетку"

Международное новостное агентство и радио Sputnik организовало первую в 2021 году лекцию в рамках просветительского проекта SputnikPro. Провел ее советник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев, который прежде не раз давал мастер-классы в Кишиневе и Тирасполе.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Мастер-класс советника медиагруппы "Россия сегодня" Олега Дмитриева открыл новый год серии онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. Лектор поделился навыками поиска оригинального факта и захода в рассказе известных всем историй, а также тем, как сделать журналистский материал не только качественным, но и кликабельным, вызывающим интерес у широкой аудитории. И все эти профессиональные хитрости и тонкости он привел на реальных примерах современной журналистики.

Лектор не раз выступал перед аудиторией в Кишиневе и Тирасполе, и с каждым разом количество посетителей его занятий непреклонно увеличивалось. Говорит, что благодаря нынешней лекции SputnikPro, которая из-за пандемии проходит онлайн, будто одновременно снова побывал во всех тех городах и странах, из которых его слушатели.

"Очень приятно быть частью проекта SputnikPro, потому что без регулярного общения между нами, профессионалами, и истории наши будут не такими интересными. Ведь учитывать опыт друг друга всегда полезно. Образование – это двусторонний процесс. Не только я даю знания, но еще я учусь у вас", - предварил он свою лекцию.

Мастер-класс был посвящен тому, как придумывать интересные заходы в исследуемой журналистом истории, когда, кажется, что она исчерпана, ведь о ней все уже знают и все уже рассказали.

Дмитриев по традиции не только "живыми" примерами подкреплял свой рассказ о технологии творчества у журналистов, но и сумел "расшевелить" аудиторию, пусть на сей раз и пребывавшую в виртуальном сообщении. Он заставил каждого самому найти интересный угол подачи материала, который привлечет аудиторию.

"Надо найти вопрос, на который мы отвечаем своим репортажем. Простой вопрос, простой заход – это то, к чему призывает нас современная мульмедийная журналистика. Если мы обрушим на человека большое количество деталей, то он не сможет их переварить. Но важно при этом найти ту особенность в известном, о которой еще никто ничего не говорил", - пояснил он.

Спикер обратил внимание на те нюансы, которые в поиске изюминки в истории необходимо учитывать для того, что она получила широкое распространение.

"Важно понимать, что перед тем, как приступать к материалу, нужно узнать, кто ваша аудитория, что она хочет, как к ней нужно подходить. И обязательно планировать историю заранее, до того как вы приехали на встречу или на съемки, до того, как вы сели ее оформлять. Именно в этом случае есть шанс найти удачный заход, который сделает ваш материл интересным для многих", - объяснил он.

Дмитриев посетовал также не цепляться за ниточку в поиске необычного подхода в истории, которая явно никуда не ведет, даже если вначале казалось, что идея оригинальная. Он призвал не бояться оставить прежде удачный план и пуститься в новый поиск. И при этом не забывать, что читателя привлекают перемены в жизни, выдающиеся события, конфликты, необычная информация или приходящаяся ко времени, и, конечно, нестандартный подход при оформлении с использованием мультимедийных средств – фото, видео, инфографики.

Лектор еще не раз выступит в рамках просветительского проекта SputnikPro и поделится новыми секретами журналистского мастерства.

SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами.

Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты.

С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня".

Sputnik объединяет интернет-сайты на 31 языке, аналоговое и цифровое радиовещание более чем в 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

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