17:00 05 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.89
  • USD17.42
  • RUB0.23
  • RON4.28
  • UAH0.63
Поиск
Срочно:
Концертный зал

В Молдове разрешили проводить концерты, но не более чем для 250 зрителей

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
65 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/16/32130242.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210205/33506366/v-moldove-razreshili-provodit-kontserty-no-ne-bolee-chem-dlya-250-zriteley.html

Принято решение о послаблении ограничений, действующих в Молдове из-за ситуации с коронавирусом - это касается концертов и продажи продовольствия.

КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение разрешить продавать в ночные часы продовольственные товары, а также позволить проводить мероприятия в театрально-концертных учреждениях и домах культуры, но количество зрителей не должно превышать 250 человек (или не более 50% от мест в зале). При этом в кинотеатрах запрещается проводить мероприятия в присутствии зрителей.

Согласно документу, проведение концертов в культурных учреждениях тем не менее должны соблюдать Инструкцию по профилактике и борьбе с COVID-19.

Сгоревшие партитуры в Национальной филармонии.
© Sputnik / Crina Balea
Культурные события или катастрофы: каким стал 2020-й год для искусства Молдовы
В четверг, 4 февраля, работники Национальной филармонии, Органного зала, музыканты и неравнодушные жители Кишинева провели мирную акцию протеста перед зданием Национального дворца имени Николая Сулака, выразив недовольство неоправданно жесткими, по их мнению, ограничениями, наложенными на концертную деятельность в условиях пандемии.

Как сказала журналистам руководитель Союза музыкальных деятелей, директор филармонии имении Сергея Лункевича Светлана Бивол, артисты и сотрудники концертных залов решили провести акцию и выступить с совместным обращением к властям о необходимости позволить работать и открыть залы для публики.

"Мы очень рады, что вернулись к работе коллеги из театров, которые вновь открыли свои двери. Актеры переживают эмоции от процесса выступления, и в них нуждаются как сами артисты, так и зрители. Мы не понимаем разницу между зрителем спектакля и зрителем концерта", – резонно заметила она.

Бивол предположила также, что Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья просто была допущена ошибка.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Протест молдавских музыкантов: крик души и надежда на помощь
Гордиенко: блеснем на "Евровидении" ярким лучом после сложного 2020 года
Теги:
концерты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Снимок из серии A Painful Necessity итальянского фотографа Gabriele Micalizzi, победивший в категории People среди профессионалов конкурса Tokyo International Foto Awards 2020.
Фото - Победители конкурса Tokyo International Foto Awards 2020
Полезный тюнинг: умельцы сделали снегоход из Запорожца
Тюнинг с апгрейдом: умельцы сделали снегоход из "Запорожца"
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться