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НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Минздрав: за сутки в Молдове подтверждено 776 новых случаев заражения COVID-19

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (42)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210205/33507260/minzdrav-za-sutki-v-moldove-podtverzhdeno--novykh-sluchaev-zarazheniya-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 163 400 человек.

КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 776 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.

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Зафиксировано десять эпизодов "импорта" инфекции. Шесть из Украины, еще три из Румынии и один из Италии. 

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 163 400.

За минувшие 24 часа проведено 3104 теста, в том числе первичных – 2782.

Коронавирус выявлен у 35 медработников: 6 врачей, 20 медсестер и 9 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 254 пациента (из них 46 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 672 человека. Всего вылечившихся на данный момент –152 552 .

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© AFP 2020 / Mohammed Abed
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Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 18 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 3515.

Среди скончавшихся – начальник лаборатории в больнице имени Валентина Игнатенко врач Октавиан Заноага. А также умерла медсестра из Центра переливания крови Зинавья Мовиляну. 

За период пандемии в Молдове умерло 78 медработников. 

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 февраля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (42)

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