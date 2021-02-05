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Обед в детсаду.

Новое меню в детсадах Кишинева: что будут есть малыши

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210205/33508928/novoe-menyu-v-detsadakh-kishineva-chto-budut-est-malyshi.html

В государственных дошкольных учреждениях молдавской столицы внедрили новый типовой рацион питания – что он представляет собой, рассказала нутрициолог.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Предлагаемое для детских садов Кишинева новое типовое меню содержит все продукты, необходимые для полноценного развития ребенка, заявила в комментарии радиостудии Sputnik Молдова врач-нутрициолог Луминица Сувейкэ.

"Изучила меню. Увидела изменения, которые были сделаны. Отмечу, что эти изменения к лучшему", – сказала Сувейкэ.

На вопрос о том, включает ли рационе суточный набор микроэлементов, эксперт ответила утвердительно.

Детское питание
© CC BY 2.0 / Flickr / Frédérique Voisin-Demery
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"Если говорить в целом, то соответствует. Только я бы сбалансировала мясо и рыбу – животные протеины. Потому что очень мало рыбы, которая включена в это меню. Дети в ней нуждаются. Но радует, что в этом меню появилось больше свежих овощей, появились семена, включены свежие фрукты, молочная продукция соответствует нормам", – отметила Сувейкэ.

По ее словам, в разработке меню участвовали специалисты столичного Центра общественного здоровья, которые знают все нормативы, которые включены в Регламенте питания ребенка.

"Дай бог, чтобы все эти продукты были качественными, и чтобы предприниматели были ответственными и поставляли детям именно качественные продукты", – сказала эксперт.

Помимо рыбы, специалисты, добавила бы еще больше молочной продукции.

"Ребенок каждый день должен употреблять "молочку". Только тем деткам, у которых непереносимость лактозы, она противопоказана. Меню очень хорошее. Главное – соблюдать его, следовать предложенным порциям", – подытожила Сувейкэ.

С 1 февраля во всех детских садах столицы введено новое типовое меню. Оно разработано из расчета на 10 дней, после чего повторяется, начиная с первого дня.

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