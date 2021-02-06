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Международный аэропорт Кишинева.

Что происходит в аэропорту Кишинева во время пандемии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210206/33511348/chto-proiskhodit-v-aeroportu-kishineva-vo-vremya-pandemii.html

Сейчас там обслуживают не более десяти рейсов в день. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вылетов и прилетов значительно сократилось.

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Пандемия заметно повлияла на деятельность Кишиневского международного аэропорта.

В течение 2020 года большинство рейсов было отменено, а пассажиропоток сократился на 80 процентов по сравнению с 2019-м.

В настоящее время есть только 18 доступных направлений, куда могут отправиться граждане нашей страны, но с учетом пандемии ситуация может меняться каждый день.

"2020 год был сложным для всей сферы авиации. Даже сейчас количество пассажиров невелико. Но теперь, учитывая тот факт, что открылось несколько направлений, появились желающие попутешествовать или людям нужно попасть за границу по работе", – рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова пресс-секретарь управляющей компании Родика Русу.

Плакат с изображением премьер-министра Беньямина Нетаньяху в маске.
© AP Photo / Sebastian Scheiner
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Собеседница порекомендовала всем, кто намерен выехать за пределы страны, заранее узнавать все условия пересечения границы того или иного государства.

Также необходимо иметь четкое представление, какие документы следует иметь при себе.

Помимо этого, важно помнить, что в последнее время развелось много мошенников. Поэтому настоятельно рекомендуется покупать авиабилеты только на официальных сайтах и ​​запрашивать всю сопутствующую информацию у авиаперевозчиков.

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