В Приднестровье поступило 20 новых машин скорой помощи

Машины неотложки как нельзя актуальны в пандемию – число обращений за медицинской помощью в течение 2020 года увеличилось в разы.

ТИРАСПОЛЬ, 6 фев – Sputnik. Партия новых машин скорой медицинской помощи прибыла в Тирасполь и будет состоять на балансе Минздрава Приднестровья. Речь идет о 20 автомобилях класса "А", которые оснащены необходимым оборудованием для комфортной транспортировки пациентов. Приобретены они на средства местной частной компании.

"Пандемия коронавируса стала проверкой на прочность для всей системы здравоохранения, особенно это ощутили работники скорой помощи - люди стали чаще жаловаться на симптомы ОРЗ, ОРВИ и пневмонии", - отметили в Минздраве Приднестровья.

Во второй половине 2020 года число обращений увеличилось в разы. Кроме этого, скорая взяла на себя не только оказание помощи, но и транспортировку пациентов с острым коронарным синдромом в медицинские центры Кишинева, доставку больных на компьютерную томографию и в COVID-госпитали.

"Новые автомобили в период распространения коронавирусной инфекции - это неоценимый вклад, поддержка и медиков, и пациентов. Машины будут распределены по лечебно-профилактическим учреждениям Приднестровья, что позволит повысить качество оказания медицинской помощи населению", - отметила глава ведомства Кристина Албул.

Обновление автопарка станций скорой помощи началось в 2019 году. В ноябре 2019 года на приобретение 11 машин класса "B" из республиканского бюджета было выделено более девяти миллионов приднестровских рублей (это практически эквивалентно сумме в молдавских леях). Транспорт поступил в ноябре, спустя месяц был доставлен новый реанимобиль для госпиталя ветеранов, а в марте 2020 года на смену стареньким авто пришли еще семь современных. Все было закуплено за счет средств Фонда капвложений.

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