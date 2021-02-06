Какие в Приднестровье действуют правила для въезда иностранцев

ТИРАСПОЛЬ, 6 фев – Sputnik. Въезд иностранных граждан на территорию Приднестровья ограничен и может быть разрешен только Оперативным штабом. Разрешение выдается при наличии веских оснований.
"В связи с действием ограничительных мероприятий (карантина) иностранным гражданам для въезда в первую очередь необходимо оформить заявку. Направить обращение можно в кризисный центр того города, куда вы собираетесь прибыть. Номера телефонов можно найти на официальном сайте МВД", - пояснили в ведомстве.
"Не подлежат пребыванию в самоизоляции иностранные граждане при наличии документа с отрицательным результатом исследования на коронавирус. Срок действия ПЦР-теста другого государства не должен превышать 72 часов до момента въезда на территорию Приднестровья", - отметили в МВД.
Если по прибытии в регион иностранный гражданин отказывается сдать ПЦР-тест, ему необходимо находиться в самоизоляции не менее 14 суток. Каждый, кто желает пройти ПЦР-исследование, может сделать это в лечебном учреждении города, в который он прибывает.
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