Какие в Приднестровье действуют правила для въезда иностранцев

В Оперативном штабе напомнили о правилах для въезжающих в Приднестровье во время пандемии COVID-19 иностранных граждан.

ТИРАСПОЛЬ, 6 фев – Sputnik. Въезд иностранных граждан на территорию Приднестровья ограничен и может быть разрешен только Оперативным штабом. Разрешение выдается при наличии веских оснований.

"В связи с действием ограничительных мероприятий (карантина) иностранным гражданам для въезда в первую очередь необходимо оформить заявку. Направить обращение можно в кризисный центр того города, куда вы собираетесь прибыть. Номера телефонов можно найти на официальном сайте МВД", - пояснили в ведомстве.

Заявку следует отправлять не менее чем за сутки до планируемой поездки. Нужно указать дату приезда, срок пребывания в регионе, цель визита, контактный номер телефона. Приложить к ней копии документов. А именно документа, удостоверяющего личность, водительского удостоверения (при следовании на личном транспорте), а также (если необходимо) подтверждающих цель визита. Обязательно нужно дождаться результата рассмотрения заявки.

"Не подлежат пребыванию в самоизоляции иностранные граждане при наличии документа с отрицательным результатом исследования на коронавирус. Срок действия ПЦР-теста другого государства не должен превышать 72 часов до момента въезда на территорию Приднестровья", - отметили в МВД.

Если по прибытии в регион иностранный гражданин отказывается сдать ПЦР-тест, ему необходимо находиться в самоизоляции не менее 14 суток. Каждый, кто желает пройти ПЦР-исследование, может сделать это в лечебном учреждении города, в который он прибывает.

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