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В Кишиневе снова снег

Фото - Снежный уик-енд: как выглядит Кишинев в выходные

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
События Кишинева (189)
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/06/33512762.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210206/33513006/foto-snezhnyy-week-end-kak-vyglyadit-chisinau-v-vykhodnye.html

Кишинев в снегу. И он все еще идет, засыпая следы любителей рано вставать. Так что перед теми, кто проснулся позже, предстает примерно такая же картина, как и перед "ранними пташками".

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. И снова Новый год! С раннего утра субботы жителей Кишинева ожидал сюрприз. Столица покрылась белоснежным покровом, это стало напоминанием о новогодних праздниках. Прежде в Молдове зимние месяцы всегда ассоциировались со снегом, но в последние годы природа не сильно радовала снежком жителей страны. Зато на сей раз погода удивила игривым танцем снежных хлопьев - теперь и в феврале.

С утра первопроходцы смогли полюбоваться нетронутой снежной гладью во дворах и на себе прочувствовать необходимость осторожно передвигаться по трассам. Транспорта на дорогах много, но, как призналась корреспонденту Sputnik водитель городского троллейбуса, из-за выпавшего снега ехать довольно трудно.

По уточненному прогнозу Государственной гидрометеорологической службы на выходные, погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Облачно, временами осадки, преимущественно в виде снега. Местами гололедица.

  • В Кишиневе снова снег
    В Кишиневе снова снег
    © Sputnik / Irina Leahova
  • В Кишиневе снова снег
    В Кишиневе снова снег
    © Sputnik / Irina Leahova
  • В Кишиневе снова снег
    В Кишиневе снова снег
    © Sputnik / Irina Leahova
  • В Кишиневе снова снег
    В Кишиневе снова снег
    © Sputnik / Irina Leahova
  • В Кишиневе снова снег
    В Кишиневе снова снег
    © Sputnik / Irina Leahova
  • В Кишиневе снова снег
    В Кишиневе снова снег
    © Sputnik / Irina Leahova
  • В Кишиневе снова снег
    В Кишиневе снова снег
    © Sputnik / Irina Leahova
  • В Кишиневе снова снег
    В Кишиневе снова снег
    © Sputnik / Irina Leahova
  • В Кишиневе снова снег
    В Кишиневе снова снег
    © Sputnik / Irina Leahova
  • В Кишиневе снова снег
    В Кишиневе снова снег
    © Sputnik / Irina Leahova
  • В Кишиневе снова снег
    В Кишиневе снова снег
    © Sputnik / Irina Leahova
  • В Кишиневе снова снег
    В Кишиневе снова снег
    © Sputnik / Irina Leahova
  • В Кишиневе снова снег
    В Кишиневе снова снег
    © Sputnik / Irina Leahova
1 / 13
© Sputnik / Irina Leahova
В Кишиневе снова снег

Ветер 6-7 февраля будет дуть северо-восточный слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от -3 до +2 градусов по Цельсию.

Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В воскресенье, 7 февраля, ожидается погода без существенных изменений.

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Тема:
События Кишинева (189)

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Теги:
снег, Кишинев


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