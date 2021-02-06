Видео - Спастись от подтопления: в Чадыр-Лунге занялись очисткой русла реки

Всего через четыре года после капитальной очистки русла Чадыр-Лунгской реки Стратан местным властям пришлось вновь заняться этим вопросом.

ЧАДЫР-ЛУНГА, 6 фев - Sputnik, Максим Топал. Несмотря на то что вывоз отходов жизнедеятельности из частного сектора в Чадыр-Лунге осуществляется регулярно и по графику, все же находятся люди, предпочитающие выбрасывать мусор прямо в протекающую через город реку.

"Русло реки захламляют сами жители. В реке мы находили автомобильные скаты, старые холодильники, пластиковый мусор и многое другое", - рассказывает Sputnik начальник отдела благоустройства и санитарной очистки примэрии Иван Торлак.

В результате водная артерия оказалась забита камышом, травой и бытовым мусором.

Работы по очистке русла реки стартовали в Чадыр-Лунге в конце января. Ведут их своими силами работники отдела благоустройства примэрии. Они очищают реку и вырезают поросли камыша и молодых деревьев.

Примар Чадыр-Лунги Анатолий Топал надеется на то, что выполненные работы обезопасят жителей от повторного подтопления.

"Помимо очистки реки Стратан, мы также провели очистку канала Желябова и русла реки Лунга. Все эти артерии взаимосвязаны. Центр города прорезают две реки, а на окраине они встречаются. Во время дождей ливневые воды с четырех холмов, на которых расположена Чадыр-Лунга, стекаются в центр, где находятся два наших рынка, парк, площадь и частный сектор. Все они попадают в зону возможного затопления", - говорит градоначальник.

© Sputnik / Maxim Topal Речка в Чадыр-Лунге

"Страшно было. Заросли не позволяли воде уходить, и люди очень пострадали", - вспоминает один из местных жителей.

Напомним, в 2016 году в Чадыр-Лунге уже было подтопление. Тогда были повреждены около 100 частных домов, из которых 15 оказались непригодны для жизни.

Помощь в ликвидации последствий подтопления тогда оказали правительства Молдовы и Турции, а также меценаты. В Чадыр-Лунге построили многоквартирный дом, в который и заселили оставшихся без крова людей.

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Кроме того, была очищена от ила и зарослей камыша вся река Стратан. Местами были установлены бетонные откосы русла реки, что показало свою эффективность.

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