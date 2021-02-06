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Награждение участников ликвидации последствий непогоды в районах Штефан-Водэ и Каушаны

Видео - За мужество: награды участникам спасательных операций на юге Молдовы

© Photo : Ministerul Afacerilor Interne
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210206/33513467/video-za-muzhestvo-nagradi-uchastnikov-spasatelnykh-operatsiy-na-yuge-moldovy.html

Все они участвовали в ликвидации последствий непогоды в Штефан-Водском и Каушанском районах и разблокировали из снежных завалов на трассах более 200 автомобилей.

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям отметили наградами участников ликвидации последствий непогоды в районах Штефан-Водэ и Каушаны 27-29 января 2021 года. На церемонии чествования медали и знаки отличия получили 30 спасателей. Мероприятие прошло в актовом зале школы искусств имени Марии Биешу в Штефан-Водэ.

"На церемонии награждения присутствовал глава Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД генерал-майор Михаил Харабаджиу. Он вручил награды и поблагодарил всех, кто был задействован в уборке снега, за эффективное сотрудничество, верные тактические приемы и мужество", - рассказали в инспекторате.

За оперативную помощь гражданам, попавшим в затруднительное положение на заблокированных дорожных маршрутах, спасатели были награждены нагрудным знаком "Спасатель-отличник", медалью "За мужество в чрезвычайных ситуациях", почетным дипломом и медалью "Солидарность в чрезвычайных ситуациях". Среди тех, кто удостоился этих наград, - спасатели Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, полицейские, пограничники, сотрудники компании Drumuri Căușeni и органов местного самоуправления.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, зафиксированными с 27 по 29 января в центре и на юге Молдовы, благодаря совместным усилиям спасателей Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, сотрудников полиции, пограничной службы и местных органов власти было разблокировано более 200 автомобилей, застрявших на дорогах государственного значения.

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Теги:
последствия снегопада, снегопад, последствия непогоды


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