Фото, видео: Как работают службы Кишинева по устранению последствий снегопада

В своем посте в соцсети глава столицы показал, как работают муниципальные службы по устранению последствий снегопада в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. В Кишиневе идет снег, и муниципальные службы очищают улицы, тротуары, остановки, дворы многоквартирных домов и подъездные дороги к пригородам. Как сообщил мэр города Ион Чебан в своей публикации в Facebook, работа идет с 23 часов.

"В настоящее время город убирается как вручную, так и механизировано с помощью 15 единиц спецтехники, пяти тракторов MTZ, одного грейдера и двух единиц T150", - отметил градоначальник.

По его словам, муниципальные службы ЖКХ в количестве 400 человек работают с трех часов ночи во всех секторах, очищая тротуары и въезды во дворы при помощи 46 единиц техники, предназначенной для борьбы со снегом и гололедом на остановках, пешеходных переходах, въездах во дворы домов.

Общественный транспорт ходит по всем маршрутам, но на невысокой скорости.

Несмотря на то, что работы ведутся, некоторые участки остаются неочищенными из-за непрекращающегося снега.

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