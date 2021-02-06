Фото: Метель в Приднестровье - работа дорожных служб на левом берегу Днестра

О том, что в регионе на выходные ожидаются осадки, заявляли синоптики, а сотрудники службы спасения предупреждали о возможном гололеде из-за перепада температур. Однако не обошлось без ДТП.

ТИРАСПОЛЬ, 6 фев – Sputnik. Метель разыгралась не только на правом, но и на левом берегу Днестра. В связи с этим Госуправление по чрезвычайным ситуациям МВД Приднестровья приняло решение дислоцировать спецтехнику на дорогах.

"Посты распределили по наиболее опасным участкам: у подъемов, на поворотах. На объездных путях выставлены передвижные пункты обогрева. За дорогами в городах наблюдают группы экстренного реагирования на дежурных автомобилях аварийно-спасательных подразделений", - пояснили в МВД.

В районе таможенного поста в Первомайске сотрудники дорожной службы уже посыпали труднопроходимый скользкий участок песком.

"До этого водители нескольких большегрузов пытались подняться по дороге, однако возвращались к началу спуска. После подсыпки трассы фуры преодолели подъем без труда", - сообщили в ведомстве.

В этом месте трассы спасатели выставили передвижной пункт обогрева, и водители всегда могут обратиться к сотрудникам за помощью.

Однако не обошлось и без аварий: за первую половину дня в Приднестровье зафиксировано семь дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели напоминают: если кто-то попал в непростую ситуацию на дороге и самостоятельно справиться не может, необходимо позвонить в единую службу спасения по номеру 101.

Госуправление по чрезвычайным ситуациям накануне выходных предупреждало, что из-за осадков и скачков температуры воздуха возможно образование гололеда и наледи. А Гидрометцентр сообщал, что с 6 по 8 февраля ожидаются осадки - снег, а затем дождь.

По данным приднестровских синоптиков, в регионе температура воздуха в субботу, 6 февраля, днем опустится до -3 градусов. Они прогнозировали, что в воскресенье, 7 февраля, ночью будет до -7 градусов, днем от -3 до -6, а в понедельник, 8 февраля, ночью до -6, днем до +6 градусов.

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