Минздрав: за сутки в Молдове подтверждено 843 новых случая COVID-19

КИШИНЕВ, 6 фев - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 843 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу, 6 февраля.

Зафиксировано пять эпизодов "импорта" инфекции. Два - из Румынии и по одному - из Украины, Греции и Великобритании.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 164 243.

За минувшие 24 часа проведено 3694 теста, в том числе первичных – 3439.

Коронавирус выявлен у 41 медработника: 13 врачей, 20 медсестер и 9 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 253 пациента (из них 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 644 человека. Всего вылечившихся на данный момент –153 196.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 15 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 3530.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 февраля 2021 года.

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