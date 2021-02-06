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Николай Дмитриевич Зелинский

Фото: Юбилей изобретателя противогаза Зелинского - родом из Тирасполя

© Sputnik / Давид Шоломович
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210206/33521353/foto-v-yubiley-zelinskogo---izobretatelya-protivogaza-rodom-iz-tiraspolya.html

В списке ЮНЕСКО среди 100 имен ученых всего мира, внесших неоценимый вклад в развитие человечества, наряду с Гиппократом и Евклидом есть и имя тираспольчанина, изобретателя активированного угля и противогаза, академика Николая Дмитриевича Зелинского.

ТИРАСПОЛЬ, 6 фев – Sputnik. В Тирасполе отметили 160 лет со дня рождения великого ученого-химика, изобретателя противогаза Николая Зелинского – уроженца города на Днестре. Вечер памяти прошел в Мемориальном доме-музее Зелинского – это здание в центре города, где провел свое детство будущий мировой светила химии.

Мемориальный дом-музей Н. Д. Зелинского в Тирасполе – это самый большой музейный центр, посвященный памяти выдающегося ученого. В Москве работает лишь музей-квартира, где жил Зелинский и где находится единственный сохранившийся экземпляр его изобретения - первого противогаза.

В 2013 году внук ученого Феликс Зелинский-Платэ подарил тираспольскому музею часть семейного архива. Экспонаты пополнили две графические картины, одну из которых написала дочь Николая Зелинского — Раиса Зелинская-Платэ, семейные фотографии, переписка ученого с Дмитрием Менделеевым, учениками, набор пригласительных в честь 220-летия празднования Академии наук СССР, в президиум которой входил Зелинский, поздравления с присуждением звания Героя Социалистического Труда и много других ценных вещей.

Мемориальный дом-музей академика Н.Д. Зелинского, г. Тирасполь.
© Sputnik / Ирина Ляхова
Мемориальный дом-музей академика Н.Д. Зелинского

Ученый известен как создатель активированного угля и первого угольного противогаза, который спас сотни тысяч жизней в Первую мировую войну и последующие годы.

Известно, что Зелинский не стал патентовать свое изобретение, считая, что нельзя наживаться на человеческих несчастьях, и Россия передала союзникам право его производства. Принцип защиты от вредных газов, разработанный ученым, до сих пор применяется во многих странах мира.

Химик создал также бензин, на котором в годы Гражданской войны летала вся авиация России, а во время Великой Отечественной им было изобретено топливо для легендарного боевого оружия тех лет – "Катюши".

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Теги:
Николай Зелинский, Приднестровье


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