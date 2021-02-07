"Экологичные" продукты: всегда ли верна информация на этикетке

Наличие экомаркировки еще не означает безопасность экологически чистого продукта. Как гарантированно получить качественный, Sputnik рассказал эксперт в области прав потребителей.

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. В последнее время потребители стали все чаще отдавать предпочтение экологически чистым продуктам. Но часто производители размещают на упаковке пометки "органический", "экологически чистый", "100% натуральный", но на деле продукт совсем не обязательно соответствует этим критериям. Об этом в студии радио Sputnik рассказал директор Национального центра защиты экономических интересов потребителей Сергей Лелик.

"Это маркетинговая стратегия, заманивающая потребителя в своего рода ловушку. Зачастую, если внимательно прочесть этикетку, что громкое заявление об "экологичности" не соответствует действительности. И это, разумеется, совершенно незаконно, экономический агент в подобном случае должен нести ответственность", - утверждает Лелик.

При этом потребитель в праве потребовать у продавца сертификат соответствия на товар, лабораторные документы, подтверждающие, что продукт отвечает всем заявленным качествам.

Если же в результате такой проверки окажется, что производитель и продавец ввели покупателя в заблуждение, следует немедленно обратиться в Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком.

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