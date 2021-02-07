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Комната для временного размещения

Пришли холода: как в Приднестровье помогают тем, кто замерз на улице

© Sputnik / Sorokopud Julia
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210207/33521844/kak-v-pridnestrove-pomogaiut-tem-kto-zamerz-na-ulitse.html

В правоохранительном ведомстве региона просят не быть равнодушными к замерзающим и обращаться за поддержкой по номерам службы спасения.

ТИРАСПОЛЬ, 7 фев – Sputnik. В Приднестровье продолжают работать пункты обогрева. А также в каждом населенном пункте с просьбой согреться можно обратиться в местную администрацию.

"Круглосуточно нуждающиеся во временном размещении могут прийти к пунктам обогрева, позвонить на 101 или 102", - пояснили в МВД региона.

В Слободзее пункты временного размещения граждан развернуты в Районном отделе внутренних дел (РОВД), Детско-юношеском центре, а также Слободзейском политехническом техникуме. В Слободзейском РОВД в случае необходимости граждан осмотрит фельдшер.

Спасательная операция в Приднестровье по вызволению автомобилистов из снежного плена
© Photo : предоставил: Пресс-центр МВД Приднестровья
Метель в Приднестровье - работа дорожных служб на левом берегу Днестра
"Если будет необходима госпитализация, сотрудники правоохранительных органов вызовут скорую помощь", - пояснили в ведомстве.

В снегопад, метель и сильные морозы правоохранители в усиленном порядке проводят рейдовые обходы: осматривают заброшенные территории и подвалы, посещают граждан, которые состоят на профилактическом учете, предлагают им переночевать в любом из пунктов обогрева. Людям объясняют, что там они смогут не только согреться, но и получить горячее питание и чай.

В МВД также напоминают всем жителям региона: если кто-то увидел замерзающего человека, нельзя проходить мимо, нужно обратиться в пункты обогрева, позвонить в правоохранительные органы или на единый номер службы спасения, на звонок отреагируют, приедут и окажут необходимую помощь.

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Теги:
спасение, Приднестровье


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