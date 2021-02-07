Тревожные факты о домашнем насилии: что выяснили параюристы

Наиболее подвержены домашнему насилию женщины. Об этом свидетельствует статистика. Феномен получил размах в пандемию, но отрадно, что жертвы прервали молчание и обращаются за помощью к специалистам.

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. В эфире программы Sputnik Matinal на радио Sputnik параюристы Виорика Кирничный и Мария Зуграву рассказали о том, что в последнее время все больше и больше женщин обращаются за консультацией.

Однако эксперты отметили: женщины, испытавшие агрессию, сообщают о случаях насилия уже после того, как эти действия стали неоднократными.

"Многие женщины закрывают глаза на проявление насилия в первый или во второй раз. Позже они понимают, что больше не могут продолжать жить в страхе. В большинстве случаев обращаются женщины, которые хотят защитить своих детей от жестокости отца", - отметили параюристы.

По данным Минздрава, с начала пандемии COVID-19 социальные работники зарегистрировали 252 случая домашнего насилия. Жертвами стали не только женщины, но и дети.

Кроме того, с марта 2020 года на 30 процентов увеличилось количество звонков от жертв домашнего насилия, зарегистрированных на горячей телефонной линии для женщин, управляемой организацией La Strada.

За первые четыре месяца 2020 года правоохранительными органами зарегистрировано 678 случаев насилия - на 13 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года. За этот период было выписано 780 экстренных запретительных судебных приказов и 231 постановление о защите.

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