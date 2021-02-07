Как может измениться главная клиническая больница Приднестровья

План масштабной реконструкции уже представлен. Преображение лечгородка в Тирасполе рассчитано на несколько лет.

ТИРАСПОЛЬ, 7 фев – Sputnik. План комплексной реконструкции самого крупного медицинского центра Приднестровья представили глава Минздрава Кристина Албул и руководитель Республиканской клинической больницы Игорь Тостановский.

"Генеральная мысль изменений – компактное и рациональное расположение всех отделений (причем для удобства и пациентов, и персонала). Предложен вариант соединения переходами некоторых корпусов в целях более оптимизированной работы", - рассказали в пресс-службе Минздрава.

Комплекс зданий, входящих в орбиту лечгородка, достаточно массивен. Многие из них по истечении времени пришли в негодность. Часть устаревших сооружений предложено снести. К примеру, там, где сейчас отделение гнойной хирургии.

На базе основного корпуса будут находиться все отделения терапевтического профиля. Здесь же расположится неотложная помощь.

Самым массивным корпусом будет хирургический. С этой целью предусмотрено строительство нового пятиэтажного здания. По замыслу, в нем будут проводить абсолютно все оперативные вмешательства.

Недострой, заложенный еще в 1988 году под пищеблок, предлагается расконсервировать. Расположение идеально для подвоза продуктов питания.

Увеличится и территория автостоянки. Появится автомобильная зона отдельно для сотрудников больницы.

"Как только на предприятие поступит проектно-сметная документация, специалисты смогут провести расчеты и приступить к своим профильным работам", - пояснили в ведомстве.

Масштабная реконструкция лечгородка рассчитана на несколько лет. Проект – затратный и требует детальной проработки. Его, возможно, еще скорректируют.

А пока в больнице готовятся обновить часть инженерных коммуникаций. Речь идет о замене канализационной насосной станции. Ее осуществят с оглядкой на перспективу.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova