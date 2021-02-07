Рождение и смерть, браки и разводы: парадоксальная статистика Тирасполя

Пандемия внесла свои коррективы в демографические показатели главного города Приднестровья, как, впрочем, и в решение жителей города на Днестре скреплять себя узами брака и разводиться.

ТИРАСПОЛЬ, 7 фев – Sputnik. Среди жителей Тирасполя в пандемийный 2020 год значительно снизилось число бракосочетаний – чуть ли не вдвое. Изъявили желание скрепить себя узами брака всего 679 пар, хотя в 2019 году их было 1005. В то же время супружеские пары не спешили расторгать брачные узы. Сложное время объединило семьи, и на развод подало только 503 тираспольских четы, хотя годом ранее их было 572.

Как говорится в отчете мэра города Тирасполя Олега Долгопола за 2020 год, сотрудники загсов проводят "выездные" церемонии бракосочетания. Для этого используются большие залы ресторанов, Дворцов культуры, парки.

"В 2020 году из-за пандемии коронавируса не было проведено ни одного торжественного обряда бракосочетания. Однако организовано 11 торжественных обрядов чествования юбилейных свадеб", - отмечается в документе.

За прошлый год в Тирасполе уменьшилась рождаемость. На свет появилось 1223 новых жителя города. По сравнению с 2019 годом, когда родилось 1307, разница более чем на 7%.

Неутешительная статистка и по смертности. В 2020 году умерло 1850 жителей Тирасполя. Это более чем на 13% превышает данные по 2019 году, когда ушло из жизни 1637 горожан.

Учитывая, что год был не самым благополучным в плане эпидемиологической обстановки, показатели смертности объяснимы. С апреля по декабрь 2020 года было зарегистрировано 169 смертей тираспольчан, которым поставили диагноз COVID-19. Средний возраст умерших - 68 лет, минимальный – 39 лет, максимальный – 94 года.

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