15:40 07 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.89
  • USD17.42
  • RUB0.23
  • RON4.28
  • UAH0.63
Поиск
Молодожены обмениваются кольцами

Рождение и смерть, браки и разводы: парадоксальная статистика Тирасполя

© Sputnik / Evgeniy Odinokov
Общество
Получить короткую ссылку
9 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210207/33527016/rozhdenie-i-smert-braki-i-razvody-paradoksalnaya-statistika-tiraspolya.html

Пандемия внесла свои коррективы в демографические показатели главного города Приднестровья, как, впрочем, и в решение жителей города на Днестре скреплять себя узами брака и разводиться.

ТИРАСПОЛЬ, 7 фев – Sputnik. Среди жителей Тирасполя в пандемийный 2020 год значительно снизилось число бракосочетаний – чуть ли не вдвое. Изъявили желание скрепить себя узами брака всего 679 пар, хотя в 2019 году их было 1005. В то же время супружеские пары не спешили расторгать брачные узы. Сложное время объединило семьи, и на развод подало только 503 тираспольских четы, хотя годом ранее их было 572.

Как говорится в отчете мэра города Тирасполя Олега Долгопола за 2020 год, сотрудники загсов проводят "выездные" церемонии бракосочетания. Для этого используются большие залы ресторанов, Дворцов культуры, парки.

"В 2020 году из-за пандемии коронавируса не было проведено ни одного торжественного обряда бракосочетания. Однако организовано 11 торжественных обрядов чествования юбилейных свадеб", - отмечается в документе.

Молдова в цифрах. Население.
© Sputnik
Молдова в цифрах: Население
За прошлый год в Тирасполе уменьшилась рождаемость. На свет появилось 1223 новых жителя города. По сравнению с 2019 годом, когда родилось 1307, разница более чем на 7%.

Неутешительная статистка и по смертности. В 2020 году умерло 1850 жителей Тирасполя. Это более чем на 13% превышает данные по 2019 году, когда ушло из жизни 1637 горожан.

Учитывая, что год был не самым благополучным в плане эпидемиологической обстановки, показатели смертности объяснимы. С апреля по декабрь 2020 года было зарегистрировано 169 смертей тираспольчан, которым поставили диагноз COVID-19. Средний возраст умерших - 68 лет, минимальный – 39 лет, максимальный – 94 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Все более частое социальное явление: дети-сироты при живых родителях
Сколько малышей родилось в Молдове в новогоднюю ночь
Теги:
разводы, браки, демография, демографическая ситуация, Тирасполь, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Жители Ханоя готовятся к встрече Нового года по лунному календарю.
Фото - Подготовка к встрече Нового года во Вьетнаме
Поставил всех на уши: енот спрятался под капот автомобиля
Видео - Спрятался под капот и поставил всех на уши: енот-выживальщик
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться