Частные медики - бесплатно: норму могут ввести в Приднестровье для детей

Программа коснется на данный момент детей с особыми жизненными потребностями, однако в перспективе бесплатную помощь планируется оказывать всем юным приднестровцам.

ТИРАСПОЛЬ, 7 фев – Sputnik. В Приднестровье разрабатывают возможность помощи родителям детей с особенностями здоровья в оплате медицинских услуг частных узких специалистов. Средства на это намерены выделять из бюджета региона.

Как сообщили в правительственной пресс-службе, это первый этап на пути к решению проблемы с доступом к детским врачам – кардиологам, аллергологам, эндокринологам, ортопедам-хирургам и оториноларингологам.

"Если в госмедучреждениях временно отсутствуют специалисты узкого профиля, то государство может оказать поддержку семьям, оплачивая прием детей в других медицинских клиниках", - отметил глава исполнительной власти региона Александр Мартынов.

По его словам, на первом этапе речь идет о детях с особыми жизненными потребностями.

"Но в целом концепт заключается в том, чтобы такая помощь на окончательном этапе оказывалась абсолютно всем детям", – подчеркнул Мартынов.

Как заявила глава Минздрава Кристина Албул, практика приобретения государством медицинских услуг для населения уже применяется в Приднестровье по линии кардиологии и некоторых видов диагностики. По ее словам, средства на поддержку детей с особенностями здоровья заложены в бюджете, и программа может стартовать с 1 марта.

"Мы подготовили проект постановления правительства, который определяет порядок направления детей в частные структуры для оказания консультативно-диагностической помощи, составили график выезда узких специалистов в районы", – рассказала она.

Детей с инвалидностью будут принимать за счет бюджета врачи медицинского центра "Тирамед", который для этого проекта расширил штат.

"Мы хотим эту работу сделать на достойном, высоком уровне, чтобы следующим шагом было расширение, то есть не только для группы деток-инвалидов, а шагнуть дальше и обеспечить всех нуждающихся детей помощью по всему Приднестровью", – сказал директор этого медцентра Андрей Панасюк.

По его словам, медцентр планирует закупить современное оборудование для проведения детских операций. К примеру, речь идет о лазерном удалении аденоидов.

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