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Минздрав: за сутки в Молдове подтверждено 326 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (52)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210207/33528044/minzdrav-za-sutki-v-moldove-podtverzhdeno-326-novykh-sluchaiev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в республике достигло 164 569.

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 326 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье, 7 февраля.

Зафиксировано четыре эпизода "импорта" инфекции. Три - из Румынии и один - из Украины.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 164 569.

За минувшие 24 часа проведено 1693 теста, в том числе первичных – 1555.

В вирусологической лаборатории
© Sputnik / Sergei Venyavskiy
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Коронавирус выявлен у 22 медработников: 7 врачей, 11 медсестер и 4 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 219 пациентов (из них 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 589 человек. Всего вылечившихся на данный момент –153 785.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 13 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 3543.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 февраля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (52)

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Теги:
Минздрав Молдовы, Минздрав


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