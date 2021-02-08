Родители или школа: роль учителя в борьбе с агрессией подростков

Одна из самых острых проблем современности - усиление подростковой агрессии. Какие меры принимаются в школах для предотвращения актов насилия, рассказала директор одного из кишиневских лицеев.

КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Уровень насилия в молдавских школах остается довольно высоким, даже если кажется, что это явление постепенно уходит. Ситуацию особенно остро ощущают преподаватели в учебном заведении, где ребенок бывает практически каждый день.

Директор кишиневского теоретического лицея имени Александру Иоана Кузы Татьяна Нагнибеда-Твердохлеб рассказала, что физическое и эмоциональное насилие часто встречается в учебных заведениях страны, хотя и власти, и учителя принимают различные меры для борьбы с ним.

"Результаты многих действий людей, ответственных за борьбу с этим явлением, практически равны нулю, если ребенок происходит из семьи, где насильственные действия и агрессивное поведение являются обычным делом", - отметила Нагнибеда-Твердохлеб.

По ее словам, часто родители и вовсе не замечают агрессивного поведения и тогда роль ответственного за это в определенной степени ложится на учителей.

"Насилие вызывается рядом факторов, но чаще всего дети страдают от недостатка внимания родителей и каким-то образом пытаются излить на других свое недовольство и агрессию", - добавила директор.

Собеседница полагает, что другой фактор - влияние социального окружения или стремление самовыразиться любым способом.

© Sputnik / Rodion Proca Татьяна Нагнибеда-Твердохлеб.

Нагнибеда-Твердохлеб уточнила, что в этом смысле у учителей - очень важная миссия: воспитывать в детях терпимость, понимание, уважение и доброжелательность. Однако, как подчеркнула педагог, до тех пор, пока родители не вовлечены в решение этой задачи и пока отсутствуют стратегии правильного решения проблемы насилия в школе, это социальное явление еще долго может преобладать в учебных заведениях.

Ранее Министерство образования, культуры и исследований опубликовало статистику, согласно которой в период с сентября по декабрь 2020 года в школах страны было зарегистрировано почти 3600 случаев физического, эмоционального и сексуального насилия.

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