Спасатели вынесли предупреждение из-за гололедицы

КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. В Молдове сложилась крайне неблагоприятная погодная обстановка, гололедица на дорогах, что может угрожать жизни и здоровью людей. В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (МВД) предупредили об ухудшении метеоусловий.
Спасатели настоятельно рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и воздержаться от поездок без острой необходимости, особенно если трасса предполагает склоны и опасные повороты.
"Водители должны адаптировать скорость движения к зимним условиям и оборудовать автомобиль сезонными покрышками", - уточнили в ГИЧС.
Напомним, Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" опасности в связи с гололедом.
"8 февраля на большей части территории страны сформируется гололед, а на дорогах образуется гололедица", - пояснили в метеослужбе.
Как сообщали синоптики ранее, 8 февраля ожидаются небольшие осадки и низкие температуры воздуха. 9 и 10 февраля мороз отпустит, а столбик термометра покажет плюсовые значения. А вот 11 и 12 февраля ожидается слабый снег и очередное понижение температуры.
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