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Дождь зимой

Спасатели вынесли предупреждение из-за гололедицы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210208/33531297/spasateli-vynesli-preduprezhdenie-gololeditsa.html

В Молдове предупреждают об опасности на дорогах. В первую очередь спасатели обращаются к автолюбителям, рекомендации касаются и родителей, которым не нужно подпускать детей к водоемам, покрытым тонким льдом.

КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. В Молдове сложилась крайне неблагоприятная погодная обстановка, гололедица на дорогах, что может угрожать жизни и здоровью людей. В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (МВД) предупредили об ухудшении метеоусловий.

Спасатели настоятельно рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и воздержаться от поездок без острой необходимости, особенно если трасса предполагает склоны и опасные повороты. 

"Водители должны адаптировать скорость движения к зимним условиям и оборудовать автомобиль сезонными покрышками", - уточнили в ГИЧС. 

Гололед
© Sputnik / Nicolai Kibich
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Кроме того, спасатели вынесли предупреждение и родителям несовершеннолетних. Их просят следить за детьми и не разрешать им играть возле водоемов, на которых образовался лед.

Напомним, Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" опасности в связи с гололедом.

"8 февраля на большей части территории страны сформируется гололед, а на дорогах образуется гололедица", - пояснили в метеослужбе.

Как сообщали синоптики ранее, 8 февраля ожидаются небольшие осадки и низкие температуры воздуха. 9 и 10 февраля мороз отпустит, а столбик термометра покажет плюсовые значения. А вот 11 и 12 февраля ожидается слабый снег и очередное понижение температуры.

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