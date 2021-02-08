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Людмила Чаглык

Без проектов у молдавcких сел не будет развития - мнение

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210208/33532513/bez-proektov-u-moldavkikh-sel-ne-budet-razvitiya-mnenie.html

Глава администрации села Калфа Новоаненского района в рамках радиопрограммы "Sputnik Matinal" говорила о ситуации в населенном пункте во время пандемии.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Минувший 2020 год стал одним из сложнейших для многих населенных пунктов Республики Молдова. Не стало исключением и село Калфа: здесь пришлось свернуть многие из намеченных проектов. Об этом в студии радио Sputnik Молдова рассказала мэр села Людмила Чаглык.

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"Пострадал и местный бюджет. Немногочисленные экономические агенты в селе также приостановили свою деятельность или серьезно недополучили доходы. Таким образом,снизились поступления в бюджет. В то же время из-за пандемии мы не смогли подать заявку на финансирование некоторых проектов, а ведь местного бюджета недостаточно, чтобы полностью обеспечить развитие населенного пункта", - отметила мэр.

Однако, несмотря на пандемию, в 2020 году в Калфе был реализован масштабный по обеспечению двух секторов села питьевой водой. На 2021 год у местных органов власти  - большие планы и надежды на их реализацию, сказала Чаглык.

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