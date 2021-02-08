Работа в гололед: как идет расчистка дорог Молдовы в непогоду

Почти 200 единиц спецтехники задействованы для улучшения дорожных условий на трассах страны. Сотни специалистов и десятки спецмашин работают и в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. В воскресенье и понедельник на трассах и дорогах страны трудилось 313 специалистов и 193 единицы спецтехники. Рабочие расчищали снег, а также обрабатывали дорожное покрытие противоскользящими средствами. Такую информацию сообщили в Администрации автомобильных дорог Молдовы.

В настоящее время сотрудники ведомства продолжают патрулирование, уборку снега и обработку дорожного покрытия на национальных трассах.

Активно расчищают дороги и улицы в Кишиневе. Только в ночь на 8 февраля муниципальные власти задействовали 47 единиц спецтехники и было разбросано порядка 80 тонн противоскользящего материала.

© Photo : Primăria Municipiului Chişinău В Кишиневе на улицах работает спецтехника.

С 4.00 понедельника были мобилизированы 419 сотрудников муниципальных служб для расчищения остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и дворов.

Еще 80 сотрудников на 20 спецмашинах разбросали порядка 203 тонн противоскользящего средства и 13 тонн соли.

Что касается общественного транспорта, он продолжает курсировать. На маршруте - 104 автобуса, 323 троллейбуса и 350 микроавтобусов.

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