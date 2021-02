Видео: почему в Молдове растет число подтвержденных случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. За последнюю неделю в Молдове увеличилось число новых лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Факторов, которые могли повлиять на такую динамику, много, заявила в комментарии радиостудии Sputnik Молдова специалист в области эпидемиологии Алла Токарчук.

По ее словам, кроме того, школьники вернулись к учебе. "Дети болеют бессимптомно, но они переносчики. Есть много факторов, которые могли повлиять. А какой из них больше всего повлиял, сложно сказать", – уточнила эксперт.