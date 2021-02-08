Видео: почему в Молдове растет число подтвержденных случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. За последнюю неделю в Молдове увеличилось число новых лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Факторов, которые могли повлиять на такую динамику, много, заявила в комментарии радиостудии Sputnik Молдова специалист в области эпидемиологии Алла Токарчук.

"Думаю, возможно влияние того, что закончились праздники. Люди уже начали делать больше тестов и внимательнее относиться к здоровью. Это один из факторов. Скорее всего, в Молдову пришли какие-то новые, более заразные мутации. Возможно, есть новые штаммы, но мы их не можем определить, но они могли повлиять на рост заболеваемости", – сказала Токарчук.

По ее словам, кроме того, школьники вернулись к учебе. "Дети болеют бессимптомно, но они переносчики. Есть много факторов, которые могли повлиять. А какой из них больше всего повлиял, сложно сказать", – уточнила эксперт.

Отвечая на вопрос, почему в Молдове невозможно выявить новые штаммы вируса, собеседница отметила, что в стране "есть оборудование, которое позволяет секвенировать РНК, но скорее всего, нет реагентов".

"Дело в работе государственных структур. Если у Минздрава или Национального агентства общественного здоровья этого нет, но они есть у других медучреждений, то их же можно использовать", – заключила Токарчук.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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