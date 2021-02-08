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Пустой класс в школе

В учебных заведениях страны растет количество зараженных COVID-19

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (58)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210208/33534560/v-uchebnykh-zavedeniyakh-strany-rastet-kolichestvo-zarazhennykh-covid-19.html

В Министерстве образования следят за эпидемиологической ситуацией во всех учебных заведениях республики. Ведомство представило еженедельный отчет.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. В настоящее время три учебных заведения среднего образования и 153 класса в республике закрыты на карантин и работают дистанционно. Такие данные представили в понедельник в Министерстве образования, культуры и исследований.

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© Photo : SCIGRAPHIX / S. Westermann
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Как отметили в ведомстве, количество учеников с положительным тестом на коронавирус составляет 214, еще 3183 отправились на самоизоляцию. Среди дидактических кадров заразились 230 человек, 178 перешли на удаленный режим работы.

Также есть случаи инфицирования среди недидактических кадров – всего 63 человека, еще 49 – на самоизоляции.

Что касается профессиональных школ, там с 1 по 5 февраля выявили 14 учащихся, заразившихся COVID-19. Помимо этого, положительный тест  – у 18 преподавателей и пяти сотрудников вспомогательного персонала. На карантин закрыты 19 групп.

В университетах страны известно о четырех заразившихся студентах за вышеуказанный период. Еще 13 учащихся находятся на дистанционном обучении. Инфицированы 12 преподавателей, а из вспомогательного персонала – 7 человек.

Кроме того, в стране закрыты на карантин 5 детских сада и 36 групп. Заразились вирусом 15 детей, еще 999 – на самоизоляции. Также инфицированы 54 воспитателя, 193 – на самоизоляции.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (58)

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