Додон попал под проверку Органа по неподкупности: что заявили в ПСРМ

Вопрос ребром: совместимы ли пост президента Молдовы и должность председателя Федерации шахмат республики – Орган по неподкупности заинтересовался Игорем Додоном, а в пресс-службе Партии социалистов заявили, что по данному вопросу госстурктура уже высказывалась.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Национальный орган по неподкупности (ANI) начал проверку в отношении экс-президента Молдовы, которого подозревают в нарушении правового режима несовместимости.

Контроль юридического режима несовместимости инспекторы провели с 1 по 5 февраля. О результатах ведомство обещает сообщить в специальном пресс-релизе.

В структуре не назвали имя бывшего президента. Однако согласно статье 32 Закона о Национальном органе по неподкупности, в процессе контроля имущества и личных интересов проверяются данные и сведения относительно наличного имущества проверяемого лица, а также имущественных изменений, происшедших в период исполнения полномочий, государственных или ответственных государственных должностей. Контроль может осуществляться в период исполнения полномочий и на протяжении трех лет после прекращения их исполнения. Из этого следует, что речь идет о пятом президенте Молдовы, лидере Партии социалистов Игоре Додоне.

Додон считает, что досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове в июне>>> © Photo : Autoritatea Națională de Integritate Один из членов Совета по неподкупности подал в отставку

В пресс-службе ПСРМ сообщили, что "Национальный орган по неподкупности хочет в очередной раз убедить, как это было сделано в 2017 году, что нет никакой несовместимости в занятии неоплачиваемой должности председателя общественной ассоциации Федерация шахмат Молдовы".

"Несмотря на то, что существует предыдущее решение Национального органа по неподкупности, в котором констатировано отсутствие несовместимости в занятии должности главы Федерации шахмат Молдовы, неоплачиваемой в рамках общественной организации, на прошлой неделе ведомство начало повторную проверку по данному случаю", – отметили в ПСРМ.

Там пояснили, что сразу после получения Игорем Додоном мандата главы государства, в 2017 году администрация президента запросила Орган по неподкупности в официальном обращении высказаться по поводу возможного существования или отсутствия несовместимости между президентским институтом и институтом председателя Федерации шахмат.

"В результате ANI сообщил, что в условиях, когда должность главы Федерации шахмат не оплачивается в рамках этой общественной организации, то несовместимости нет. Национальный орган неподкупности может легко найти этот акт в архиве структуры. Кстати, в архиве администрации президента также находятся как обращение аппарата главы государства, так и ответ органа по неподкупности", – отметили в политформировании.

В ПСРМ также сообщили, что необходимая информация будет предоставлена в случае необходимости, подчеркнув, что "ничего не изменилось по сравнению с тем, когда была опубликована первая констатация ANI.

Игорь Додон вступил на пост главы государства 23 декабря 2016 года. Его президентский мандат истек 23 декабря 2020-го, когда его на этом посту сменила Майя Санду.

Додон возглавляет Федерацию шахмат Молдовы с 24 сентября 2011 года.

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