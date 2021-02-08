Видео: полиция Кишинева нашла школьниц, затравивших свою одноклассницу

КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Правоохранительные органы нашли четырех девушек-подростков, затравивших свою одноклассницу, сообщили в пресс-службе кишиневской полиции.
Как отметили в ведомстве, инцидент произошел в столичном секторе Чеканы, возле одного из супермаркетов. Нападение молодых девушек на свою сверстницу было записано на видео.
"Следствие установило личность пострадавшей, ей оказалась 15-летняя школьница. В понедельник она с матерью пришла в полицию, где оставила заявление", – говорится в сообщении пресс-службы.
По словам несовершеннолетней, этот инцидент произошел 5 февраля на проспекте Мирча чел Бэтрын.
В связи с этим происшествием полиция напомнила родителям о необходимости внимательно смотреть за своими детьми, чаще вести с ними беседы, а если ребенок может оказаться в опасности, незамедлительно сообщить в полицию.
Напомним, в минувшие выходные в социальных сетях появилось видео, на котором группа школьниц унижает свою сверстницу. Пострадавшую били, ставили на колени и заставляли целовать руки.
Как выяснилось, группа этих школьниц не впервые устраивает подобное наказание своим сверстникам. Издевательства над другими подростками также выкладывали в сеть.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>