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Насилие. Иллюстративное фото

Видео: полиция Кишинева нашла школьниц, затравивших свою одноклассницу

© CC0 / Pixabay / ninocare
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210208/33537327/video-politsiya-nashla-shkolnits-zatravivshikh-svoyu-odnoklassnitsu.html

Полиция сумела найти четырех школьниц, унизивших свою одноклассницу и запечатлевших это на видео. Блюстители порядка взялись за это дело, как только ролик был слит в сеть.

КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Правоохранительные органы нашли четырех девушек-подростков, затравивших свою одноклассницу, сообщили в пресс-службе кишиневской полиции. 

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел в столичном секторе Чеканы, возле одного из супермаркетов. Нападение молодых девушек на свою сверстницу было записано на видео.

"Следствие установило личность пострадавшей, ей оказалась 15-летняя школьница. В понедельник она с матерью пришла в полицию, где оставила заявление", – говорится в сообщении пресс-службы. 

По словам несовершеннолетней, этот инцидент произошел 5 февраля на проспекте Мирча чел Бэтрын. 

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Агрессорами в этой истории оказались девушки в возрасте 13-15 лет. Возбуждено уголовное дело, следствию предстоит собрать показания всех участниц конфликта и выяснить причину нападения и другие обстоятельства.

В связи с этим происшествием полиция напомнила родителям о необходимости внимательно смотреть за своими детьми, чаще вести с ними беседы, а если ребенок может оказаться в опасности, незамедлительно сообщить в полицию.

Напомним, в минувшие выходные в социальных сетях появилось видео, на котором группа школьниц унижает свою сверстницу. Пострадавшую били, ставили на колени и заставляли целовать руки.

Как выяснилось, группа этих школьниц не впервые устраивает подобное наказание своим сверстникам. Издевательства над другими подростками также выкладывали в сеть. 

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