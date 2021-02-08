Санду рассказала, намерена ли она вакцинироваться от COVID-19

Глава государства сообщила, что в первую очередь доступ к вакцине, которая поступит в республику, должны получить медработники, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что готова сделать прививку от COVID-19, но в первую очередь доступ к вакцине должны получить люди, которые наиболее подвержены рискам инфицирования вирусом. Об этом она сообщила на пресс-конференции в понедельник.

На вопрос о том, намерена ли она, как и лидеры других стран, сделать прививку от COVID-19 среди первых граждан страны, Санду отметила, что необходимо сначала дождаться, чтобы вакцины поступили в Молдову.

"Есть люди, которые больше нуждаются в вакцине, чем я, есть люди, которые наиболее подвержены (рискам инфицирования – ред.), чем я. Имею в виду в первую очередь медиков, которые находятся на передовой. Они должны первыми получить доступ к вакцине", – сказала президент.

По ее словам, необходимо исходить и из тех объемов вакцины, которые поступят в страну в рамках первого транша.

"Я готова вакцинироваться только как пример или как доказательство для других граждан, которые еще могут быть обеспокоены необходимостью этой вакцины. Но в первую очередь мы должны думать о людях, которые наиболее подвержены (рискам инфицирования – ред.)", – подчеркнула Санду.

Ранее в Минздраве сообщили, что первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в Молдову в середине февраля. Речь идет о 24 570 дозах вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 дозах, произведенных Oxford/AstraZeneca.

На вопрос о том, планирует ли Молдова закупать вакцину от коронавируса, глава государства сообщила, что в январе заявка, адресованная COVAX, была скорректирована, чтобы страна могла приобретать препараты, а не получать их исключительно в рамках помощи, что покрывает лишь 20% потребностей.

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"Мы указали, что готовы и хотим закупать, потому что 20% недостаточно", – сказала Санду, добавив, что разумеется, что для этого должны быть предусмотрены деньги в бюджете страны.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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