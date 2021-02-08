Видео, фото: Какие бедствия принес снег в Приднестровье

Работники коммунальных служб региона расчищали улицы от снега, а сотрудники МВД спасали людей, не справившихся с управлением машиной и вытягивали автомобили из снежных заносов.

ТИРАСПОЛЬ, 8 фев – Sputnik. За минувшие четыре дня в Приднестровье зарегистрировано около двух десятков ДТП и полсотни случаев травм, произошедших из-за неблагоприятных погодных условий. О том, какие усилия предпринимались для борьбы с последствиями снегопада, говорили на заседании Оперштаба региона.

"Из снежных заносов извлечено восемь транспортных средств - по три в Тирасполе и Дубоссарах, по одному в Григориополе и Бендерах. Пунктами обогрева воспользовались 19 человек", - сообщил первый замминистра внутренних дел Приднестровья Андрей Барабаш.

По его словам, в настоящее время движение пассажирского транспорта по городам и районам Приднестровья, в том числе и международного значения, осуществляется в штатном режиме.

В ликвидации последствий снегопада и оказании помощи населению в минувшие четыре дня было задействовано 715 работников коммунальных служб и 96 единиц спецтехники, а также 54 сотрудника аварийно-спасательных подразделений и 18 автомобилей МВД. За эти дни израсходовано более 1800 тонн песчано-солевой смеси.

С утра понедельника, 8 февраля, ситуация не улучшилась и спасателям снова необходимо было усиленно работать. На дорогах – одна за другой аварии. Чудесным образом спаслась семья с маленьким ребенком. Водитель перевернулся перед подъемом на гору близ села Дзержинское.

© Photo : предоставил Пресс-центр МВД Приднестровья Чудесное спасение семьи, попавшей в аварию

К месту происшествия выехали скорая, спасатели и правоохранители. Очевидцы ДТП вытащили их из автомобиля еще до приезда экстренных служб. Водитель и пассажиры отделались синяками и царапинами.

Более печальная история случилась на 53-м километре автодороги Тирасполь-Каменка. 69-летний водитель учебного автомобиля не справился с управлением на скользкой дороге, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с инкассаторской машиной марки Dacia.

В ДТП пострадали четыре человека: трое мужчин и женщина. У одного из инкассаторов – ушиб височной и лобной области головы. У водителя учебного автомобиля - ушиб грудины и перелом подколенника. Инструктор получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб переносицы.

Пострадала и пассажирка, у нее – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота. На момент аварии все участники ДТП были трезвы.

В первой половине дня нелегко пришлось и рыбницким пожарным. Им удалось вытянуть груженный 34-мя тоннами металлолома большегруз Volvo. Машина направлялась на Молдавский металлургический завод. Водитель не смог самостоятельно преодолеть сложный участок трассы и вызвал помощь.

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