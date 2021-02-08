Грядут проверки: Чебан потребовал следить за питанием в школах и детсадах

КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Генпримар Кишинева Ион Чебан повторно запросил информацию о рабочей группе по проведению внеплановых проверок качества питания в учебных заведениях. Ожидается, что в эту рабочую группу войдут родители учащихся и мунсоветники.
Кишиневский примар потребовал, чтобы отчет по этому вопросу был представлен в марте.
"Ожидаю, что этот отчет будет представлен на заседании Муниципального совета. Я лично буду проводить внезапные проверки в детских садах и школах. Также я попросил, чтобы группа побывала с родителями в каждом учреждении", – написал Чебан на своей странице в Facebook.
Примар подчеркнул, что если в учебном заведении будет выявлена поставка продуктов питания с истекшим сроком годности, то глава Управления образования в муниципии должен будет подать в отставку по собственному желанию.
Чебан добавил, что примэрия Кишинева обнародует список лиц и специалистов, создавших единое меню для детских садов муниципия. Перечень блюд опубликован и на сайте профильного управления.
Единое меню в учебных заведениях Кишинева
Кроме того, с 1 февраля во всех детских садах столицы введено новое типовое меню. Оно разработано из расчета на 10 дней, после чего повторяется, начиная с первого дня.
Эти новые образцы питания одобрены Национальным центром общественного здоровья. Меню соответствует физиологической норме потребления для каждого ребенка.
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