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Организация питания в школах.

Грядут проверки: Чебан потребовал следить за питанием в школах и детсадах

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Молдова
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Примар пригрозил отставкой главе Управления образования, если в области питания в учебных заведениях найдут нарушения. Кишиневский градоначальник намерен лично посетить несколько школ и детсадов.

КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Генпримар Кишинева Ион Чебан повторно запросил информацию о рабочей группе по проведению внеплановых проверок качества питания в учебных заведениях. Ожидается, что в эту рабочую группу войдут родители учащихся и мунсоветники.

Кишиневский примар потребовал, чтобы отчет по этому вопросу был представлен в марте. 

"Ожидаю, что этот отчет будет представлен на заседании Муниципального совета. Я лично буду проводить внезапные проверки в детских садах и школах. Также я попросил, чтобы группа побывала с родителями в каждом учреждении", – написал Чебан на своей странице в Facebook. 

Обед в детском саду. Архивное фото
© Sputnik / Владимир Песня
Мэрия Кишинева будет отслеживать качество питания в садах и школах
По его словам, рабочая группа будет контролировать процесс питания во всех секторах муниципия, проверяя качество и количество поставляемых продуктов, соблюдение типового 10-дневного меню, соответствие физиологической нормы потребления для каждого ученика, наличие документов и другие аспекты.

Примар подчеркнул, что если в учебном заведении будет выявлена поставка продуктов питания с истекшим сроком годности, то глава Управления образования в муниципии должен будет подать в отставку по собственному желанию.

Чебан добавил, что примэрия Кишинева обнародует список лиц и специалистов, создавших единое меню для детских садов муниципия. Перечень блюд опубликован и на сайте профильного управления.

Единое меню в учебных заведениях Кишинева

Детское питание
© CC BY 2.0 / Flickr / Frédérique Voisin-Demery
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В связи с многочисленными нарушениями в области питания в школах было принято решение ввести во всех учебных заведениях столицы единое меню питания.

Кроме того, с 1 февраля во всех детских садах столицы введено новое типовое меню. Оно разработано из расчета на 10 дней, после чего повторяется, начиная с первого дня.

Эти новые образцы питания одобрены Национальным центром общественного здоровья. Меню соответствует физиологической норме потребления для каждого ребенка. 

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