СИБ предупредил граждан о новом типе мошенничества

В ведомстве сообщают об участившихся случаях "Смишинга" - кибератаки, которая использует SMS-сообщения для доступа к личным данным или заражения электронных устройств пользователей.

КИШИНЕВ, 8 февраля – Sputnik. Служба информации и безопасности (СИБ ) предупреждает граждан о новом типе кибератак, которые широко распространены в последнее время во всем мире. В ведомстве сообщают об участившихся случаях "Смишинга" - кибератаки, которая использует SMS-сообщения для доступа к личным данным или заражения электронных устройств пользователей.

Служба дает гражданам несколько рекомендаций, призванных защитить их от этих атак.

"Если вы получаете сообщения от официального учреждения, звоните указанному отправителю по его проверенным номерам. Вам также не нужно принимать поспешные решения, когда вас просят принять предложение или помочь другу. Сделайте перерыв и найдите безопасные варианты. Также, если вы сомневаетесь в правдивости SMS, заблокируйте номер, чтобы случайно не воспользоваться переданным вам ссылкам", – рекомендует СИБ.

В этом контексте Служба информации и безопасности призывает граждан позаботиться о своей безопасности в онлайн- и офлайн-среде, в том числе путем соблюдения правил предотвращения пандемии.

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