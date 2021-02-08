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Микрофон.

Вернется ли караоке в бары и рестораны Приднестровья

© CC0 / BreakingTheWalls / Microphone
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210208/33539999/vernetsya-li-karaoke-v-bary-i-restorany-pridnestrovya.html

На заседании Оперативного штаба обсудили новые послабления, которые намереваются ввести в регионе, и то, как соблюдаются уже введенные.

ТИРАСПОЛЬ, 8 фев – Sputnik. В Приднестровье рассматривается запрос, направленный руководителями развлекательных заведений типа караоке. Об этом говорилось на заседании Оперативного штаба, который проходит под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Специалисты Санэпидемстанции считают возможным возобновление их работы, но при ограничении количества посетителей, находящихся за одним столом – не более четырех человек. Еще одно обязательное требование: наличие отдельного микрофона для каждой такой группы", – отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Санитарно-эпидемиологической службой дано добро на постепенное возвращение спортивных учреждений в число действующих, в том числе и относительно проведения мероприятий с участием зрителей.

© Sputnik / Валерий Мельников
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Трибуны могут быть заполнены не более, чем на треть и при условии, что такая рассадка обеспечит полутораметровое дистанцирование болельщиков.

В Приднестровье уже открылись после продолжительного карантинного простоя киноконцертные комплексы. Не принимает пока зрителей новый григориопольский кинотеатр. Первые сеансы запланированы на середину текущей недели.

Конец февраля - начало марта традиционно богаты на культурно-массовые мероприятия. Пандемия не отступила, потому пока еще не время для массовости, уверены члены штаба.

Готовятся нормативы, ограничивающие число участников и устанавливающие иные условия проведения разного рода творческих, развлекательных, образовательно-просветительских и культурно-воспитательных мероприятий.

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Теги:
караоке, Приднестровье


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