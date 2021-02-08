17:40 08 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.94
  • USD17.48
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.63
Поиск

Минздрав: за сутки в Молдове подтверждено 289 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
Получить короткую ссылку
83 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210208/33541012/minzdrav-za-sutki-v-moldove-podtverzhdeno-289-novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в республике достигло почти 165 тысяч.

КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 289 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник, 8 февраля.

Не зафиксировано ни одного эпизода "импорта" инфекции. 

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 164 858.

За минувшие 24 часа проведено 1355 теста, в том числе первичных – 1234.

В вирусологической лаборатории
© Sputnik / Sergei Venyavskiy
В десять раз эффективней: ученые изобрели помощь вакцинам от COVID-19
Коронавирус выявлен у 21 медработника: 9 врачей, 10 медсестер и двоих сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 225 пациентов (из них 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 518 человек. Всего вылечившихся на данный момент –154 303.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 14 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 3557.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 февраля 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Почему коронавирус возник в Китае: ученые нашли ответ
"Утро на Sputnik'e": новый штамм коронавируса уже в Молдове


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Советские мозаики Кишинева: на здании автовокзала в центре города.
Фото - Легенда о Кишиневе: советские мозаики столицы
Молдова за одну неделю: самые важные события и заявления в одном видео
Молдова за неделю: самые важные события и заявления в одном видео
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться