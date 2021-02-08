Минздрав: за сутки в Молдове подтверждено 289 новых случаев COVID-19

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в республике достигло почти 165 тысяч.

КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 289 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник, 8 февраля.

Не зафиксировано ни одного эпизода "импорта" инфекции.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 164 858.

За минувшие 24 часа проведено 1355 теста, в том числе первичных – 1234.

Коронавирус выявлен у 21 медработника: 9 врачей, 10 медсестер и двоих сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 225 пациентов (из них 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 518 человек. Всего вылечившихся на данный момент –154 303.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 14 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 3557.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 февраля 2021 года.

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