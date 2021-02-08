Гуманитарная помощь: в Приднестровье пополняют запасы для борьбы с COVID-19

В эти дни помощь оказала не только Всемирная организация здравоохранения, подключились и частные компании из Левобережья.

ТИРАСПОЛЬ, 8 фев – Sputnik. В Приднестровье поступила гуманитарная помощь по линии ВОЗ. Об этом рассказали на заседании Оперативного штаба Приднестровья.

"Речь идет об аппаратах искусственной вентиляции легких, комплектующих для кислородных концентраторов, расходных материалах для пульсоксиметров, кислородных масках", - отметил источник.

Помощь в борьбе с коронавирусом предлагают также и местные предприниматели. Одна из компаний оказала содействие в доставке в регион партии кислородных концентраторов. На днях они будут распределены между учреждениями системы здравоохранения. Другая фирма приобрела 20 карет скорой помощи.

"Учитывая, что до этого были заменены 24 машины, то на сегодняшний день можно говорить о практически стопроцентном обновлении автопарка республиканской службы скорой медицинской помощи", - пояснили в штабе.

При этом на заседании подчеркнули, что не стоит полностью списывать старые УАЗы, так как они могут оказаться полезными в периоды, когда из-за погодных условий некоторые участки дорог становятся труднопроходимыми для иномарок.

По словам главы Миздрава Кристины Албул, на складах ведомства есть в наличие 3536 тестов на антитела и 91850 антигентестов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova