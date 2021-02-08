Почти как на севере: синоптики предупреждают о резком похолодании в Молдове

На смену некоторому потеплению приходят полярные воздушные массы и морозы: что ждет республику в ближайшее время, рассказали в Государственной гидрометеорологической службе.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. В Молдове грядет резкое похолодание – ожидаются морозы до -16 градусов по Цельсию. Об этом в комментарии Sputnik Молдова заявил руководитель Центра метеопрогнозов Государственной гидрометеорологической службы республики Геннадий Рошка.

"К концу этой недели ожидаем резкий спад температур – ночью до -16, а в дневные часы – до -10 градусов по Цельсию. Такое резкое изменение вызвано полярными воздушными массами. Обычно они приходят со стороны России, пересекая Украину и достигая нашей страны. В этот раз воздушные массы несколько отклонились – этот холодный поток воздуха придет со стороны Польши", – рассказал собеседник.

Специалист обратил внимание, что для Молдовы подобные вторжения холодного воздуха – нормальное явление. "Потому что периодически это происходит. В прошлом году такое практически не наблюдалось – было до -10. В этом году можно ожидать и до -20. Однако точно сказать, что будет -20, нельзя. Такие шансы есть, что у нас могут быть и температуры до -20, но официальный прогноз – до -16", – отметил Рошка.

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Он уточнил, что осадки ожидаются 11 февраля преимущественно в виде мокрого снега.

По его словам, в ближайшие дни синоптики прогнозируют плюсовую температуру. "Снежный покров будет таять особенно на юге республики, ждем в центральной и южной частях страны повышенные температуры, тогда как на севере снежный покров сохранится, несмотря на небольшое потепление", – отметил Рошка.

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Он пояснил, если снежный покров хотя бы частично сохранится в течение всего прогнозируемого периода, то озимые сельскохозяйственные культуры практически не пострадают от надвигающихся морозов.

"Если снег полностью растает, а морозы ниже -15 градусов сохранятся на более продолжительный период, то это может оказать негативный эффект на озимые культуры", – пояснил специалист.

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Пока же в стране действует "желтый код" метеоопасности в связи с гололедицей на дорогах. Предупреждение объявлено 7 февраля и продлено до 11.00 вторника, 9 февраля.

"В указанный период на большей части территории республики сохранится гололед, на дорогах гололедица", – сказано в сообщении Госгидрометео.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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