Почти как на севере: синоптики предупреждают о резком похолодании в Молдове

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. В Молдове грядет резкое похолодание – ожидаются морозы до -16 градусов по Цельсию. Об этом в комментарии Sputnik Молдова заявил руководитель Центра метеопрогнозов Государственной гидрометеорологической службы республики Геннадий Рошка.
"К концу этой недели ожидаем резкий спад температур – ночью до -16, а в дневные часы – до -10 градусов по Цельсию. Такое резкое изменение вызвано полярными воздушными массами. Обычно они приходят со стороны России, пересекая Украину и достигая нашей страны. В этот раз воздушные массы несколько отклонились – этот холодный поток воздуха придет со стороны Польши", – рассказал собеседник.
Спасатели вынесли предупреждение из-за гололедицы>>>
Он уточнил, что осадки ожидаются 11 февраля преимущественно в виде мокрого снега.
По его словам, в ближайшие дни синоптики прогнозируют плюсовую температуру. "Снежный покров будет таять особенно на юге республики, ждем в центральной и южной частях страны повышенные температуры, тогда как на севере снежный покров сохранится, несмотря на небольшое потепление", – отметил Рошка.
Не дать морозу шанса: как избежать переохлаждения в стужу>>>
Он пояснил, если снежный покров хотя бы частично сохранится в течение всего прогнозируемого периода, то озимые сельскохозяйственные культуры практически не пострадают от надвигающихся морозов.
"Если снег полностью растает, а морозы ниже -15 градусов сохранятся на более продолжительный период, то это может оказать негативный эффект на озимые культуры", – пояснил специалист.
Как не получить травму в гололед>>>
Пока же в стране действует "желтый код" метеоопасности в связи с гололедицей на дорогах. Предупреждение объявлено 7 февраля и продлено до 11.00 вторника, 9 февраля.
"В указанный период на большей части территории республики сохранится гололед, на дорогах гололедица", – сказано в сообщении Госгидрометео.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>