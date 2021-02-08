Как проходит в Приднестровье лечение заключенных с диагнозом COVID-19

ТИРАСПОЛЬ, 8 фев – Sputnik. В местах лишения свободы в Приднестровье зафиксировано 155 фактов инфицирования. Об этом рассказала глава Минюста региона Александра Тумба на заседании Оперативного штаба.
"В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно, в редких – с температурой до 38 градусов. На сегодняшний день запланировано повторное тестирование заключенных, прошедших курс лечения от коронавируса", – пояснила она.
По ее словам, для своевременного выявления возможных очагов инфицирования продолжается выборочное проведение исследований проб биоматериала, взятого у представителей отдельных отрядов исправительных учреждений. Для заразившихся усилено питание. Закуплены антикоронавирусные лекарства и препараты витаминной группы.
Для организации эффективного лечения в пенитенциарные заведения командированы три медика.
Несколько дней назад в одном из пенитенциарном учреждений Приднестровья была зафиксирована вспышка коронавируса. Тогда было обнаружено 104 инфицированных. У большинства заключенных, у которых выявили инфекцию, наблюдалось бессимптомное ее проявление.
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