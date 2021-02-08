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Тюремная камера.

Как проходит в Приднестровье лечение заключенных с диагнозом COVID-19

© CC BY 2.0 / sean hobson / the hole
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (62)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210208/33542735/kak-prokhodit-lechenie-v-pridnestrove-zaklyuchennykh-s-diagnozom-covid-19.html

На заседании Оперативного штаба региона затронули тему распространения коронавируса в пенитенциарных учреждениях. Недавно в одном из них произошла вспышка заражения.

ТИРАСПОЛЬ, 8 фев – Sputnik. В местах лишения свободы в Приднестровье зафиксировано 155 фактов инфицирования. Об этом рассказала глава Минюста региона Александра Тумба на заседании Оперативного штаба.

"В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно, в редких – с температурой до 38 градусов. На сегодняшний день запланировано повторное тестирование заключенных, прошедших курс лечения от коронавируса", – пояснила она.

По ее словам, для своевременного выявления возможных очагов инфицирования продолжается выборочное проведение исследований проб биоматериала, взятого у представителей отдельных отрядов исправительных учреждений. Для заразившихся усилено питание. Закуплены антикоронавирусные лекарства и препараты витаминной группы.

Дозы вакцины Pfizer-BioNTech.
© REUTERS / Andreas Gebert
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На заседании Оперштаба также отметили, что необходимо назначение заключенным под стражу носителям вируса исследований с помощью компьютерной томографии – по предписанию врача либо при наличии у больного сопутствующих заболеваний или возрастного показателя.

Для организации эффективного лечения в пенитенциарные заведения командированы три медика.

Несколько дней назад в одном из пенитенциарном учреждений Приднестровья была зафиксирована вспышка коронавируса. Тогда было обнаружено 104 инфицированных. У большинства заключенных, у которых выявили инфекцию, наблюдалось бессимптомное ее проявление.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (62)

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Теги:
заключенные, Приднестровье


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