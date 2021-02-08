Мэра Кишинева возмутили "Золотые купола" и "Владимирский централ"

Репертуар уличных артистов не подходит для исполнения в центре столицы, заявил градоначальник и заодно призвал убрать попрошаек с улиц.

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан призвал убрать из центра столицы "артистов", которые вымогают деньги у прохожих.

"Может, сводите в караоке тех, кто на главном проспекте поет "Владимирский централ"? А то я уже видел, как исполняли "Золотые купола" возле здания МВД", — сказал Чебан на планерке в мэрии, обратившись к представителям полиции.

Кроме того, мэр потребовал принять меры к попрошайкам на главных улицах города.

"Надо принять меры к тем, кто там катается по земле, бьет поклоны, висит на костылях и бегает от полиции быстрее гепарда", — сказал он.

Глава столичного инспектората полиции Лилиан Лука заявил, что обсудил ситуацию с Национальным инспекторатом общественной безопасности, и патрульных на маршрутах хватает. Однако более 80 процентов попрошаек — не из Кишинева, и рычагов воздействия у полиции не так много.

© Sputnik / Miroslav Rotari Попрошайка.

"Мы пытаемся убедить их оставаться дома и заниматься чем-нибудь другим", — сказал Лука.

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